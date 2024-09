UVB Vöcklamarkt Juniors siegen in Torfestival gegen SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Samstag, 28. September 2024 21:58

Die UVB Vöcklamarkt Juniors setzten sich gegen die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b mit 4:2 durch. In der Begegnung der 7. Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) konnten die Vöcklamarkter am Ende den Platz als verdiente Sieger verlassen. Obwohl die Trattnachtaler zweimal in Führung gingen, bewies die junge Mannschaft aus Vöcklamarkt Moral und drehte das Spiel zu ihren Gunsten.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Die Partie begann mit einem rasanten Start. Schon nach 14 Minuten konnten die Trattnachtaler die Führung übernehmen. Elias Zaki erzielte nach einem perfekten Stangler das 1:0 für die Heimelf und sorgte für den ersten Jubel der heimischen Fans. Doch die Freude währte nicht lange. Nur fünf Minuten später kam die Antwort der Gäste: Dion Krasniqi erzielte den Ausgleich zum 1:1, obwohl das Tor stark nach einer Abseitsposition roch.

Die Vöcklamarkter ließen sich von dem vermeintlichen Offside-Vorwurf nicht beirren und steigerten sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit. Nach 37 Minuten war es dann soweit: Gábor Tamás Barta brachte die Gäste mit einem Treffer nach einem Corner in Führung. Mit diesem 2:1 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Spannung und Entscheidungen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann vielversprechend für die St. Marienkirchen/Wallern 1b. Bereits in der 50. Minute gelang Gabriel Litzlbauer der Ausgleich zum 2:2. Eine großartige Vorarbeit von Paschinger ermöglichte es Litzlbauer, den Ball ins Netz zu befördern. Nun war das Spiel wieder völlig offen.

Doch die Vöcklamarkter blieben weiterhin gefährlich. In der 74. Minute stellte Bernhard Mayrhofer die Führung für die Gäste wieder her. Das Spiel nahm weiter an Intensität zu, und die Spannung stieg. St. Marienkirchen/Wallern 1b versuchte alles, um erneut auszugleichen, und traf in der 86. Minute sogar die Latte.

In der 81. Minute sorgte erneut Gábor Tamás Barta für die Entscheidung. Mit seinem zweiten Tor des Tages stellte er den 4:2-Endstand her. Dieser Treffer brachte die endgültige Entscheidung und sicherte den Vöcklamarktern drei wichtige Punkte.

Nach 90 intensiven Minuten endete das Spiel mit einem 4:2-Sieg für die UVB Vöcklamarkt Juniors. Trotz einer engagierten Leistung der St. Marienkirchen/Wallern 1b konnten die Trattnachtaler nicht mit der Effizienz und Zielstrebigkeit der Gäste mithalten. Die Vöcklamarkter zeigten eine beeindruckende Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Stimme zum Spiel:

Ermal Dervishi ( Trainer UVB Vöcklamarkt Juniors):

" Nach der Niederlage letzte Woche war die Leistung meiner Mannschaft heute gut. Außerdem bekamen wir Verstärkung von der Kampfmannschaft. Wir waren von Beginn weg sehr präsent, schnell im Umschaltsspiel und sind defensiv kompakt gestanden. Nach der Halbzeit war der Gegner wirklich besser - zum Glück haben wir die Druckphase der Heimischen überstanden. Als wir das 2:3 erzielten, kam St.Marienkirchen nicht mehr zurück und wir legten noch einen Treffer nach. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg. In den letzten Partien bekamen wir immer viele Tore, heute haben wir das über die Defensive gut gelöst."

Bezirksliga Süd: St. Marienk./Wallern 1b : Vöcklamarkt Jrs. - 2:4 (1:2)

81 Gábor Tamás Barta 2:4

74 Bernhard Mayrhofer 2:3

50 Gabriel Litzlbauer 2:2

37 Gábor Tamás Barta 1:2

19 Dion Krasniqi 1:1

14 Elias Zaki 1:0

