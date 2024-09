Aufsteiger besiegt SPG Windischgarsten/Spital hauchdünn

Details Sonntag, 29. September 2024 18:29

Der SV Eberschwang konnte in einem spannenden Spiel der Bezirksliga Süd die SPG Windischgarsten/Spital mit 2:1 besiegen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung im zweiten Durchgang. Ondrej Safranek und Roland Moser erzielten die Tore für die Eberschwanger, während Jürgen Gressenbauer kurz vor Schluss den Ehrentreffer der Gäste erzielte.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften früh versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Bereits in der fünften Minute hatten die Windischgarstner die erste Möglichkeit, als Jürgen Gressenbauer einen Schuss abgab, der jedoch zu schwach ausfiel. Kurz darauf brachte Wankmüller Gressenbauer in Position, dessen Schuss ebenfalls geschickt abgeblockt wurde. Auch der SVE hatte seine Chancen, konnte diese jedoch zunächst nicht nutzen. So wurde in der 21. Minute eine Kopfballchance nach einem Eckball schlecht ausgeführt.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren es immer wieder die Windischgarstner, die gefährlich vor das Tor des Aufsteigers kamen. Ein guter Angriff von Gösweiner wurde zur Ecke geklärt, und Auerbach konnte eine gut ausgespielte Möglichkeit nicht nutzen. In der 41. Minute vergab Wankmüller nach einem super Angriff alleinstehend vor dem Torhüter die bislang beste Chance des Spiels. Auf der anderen Seite klärte die Windischgarstner Abwehr eine tolle Kopfballmöglichkeit von Liesinger zur Ecke. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den SV Eberschwang. In der 48. Minute erzielte Roland Moser per Kopf das 1:0 für die Gastgeber. Der Treffer brachte den Eberschwangern zusätzlichen Schwung und führte zu weiteren Chancen. Nur elf Minuten später konnte Ondrej Safranek nach einem flachen Pass den Ball aus fünf Metern am Torhüter vorbei ins lange Eck schieben und erhöhte somit auf 2:0.

Die SPG zeigte sich jedoch kämpferisch und drängte auf den Anschlusstreffer. Gressenbauer hatte eine gute Möglichkeit im Strafraum der Eberschwanger, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Weitere Chancen der Gäste blieben ebenfalls ungenutzt, so scheiterte Georg Gösweiner in der 76. Minute vor dem Torhüter. Auch Husic konnte seine Möglichkeiten nicht verwerten.

In den letzten Minuten wurde es nochmals spannend. Ein Elfmeter für die Windischgarstner in der 86. Minute brachte die Chance auf den Anschlusstreffer, Jürgen Gressenbauer nutzte diese Möglichkeit und erzielte das 2:1. Kurz darauf hatte die SPG nach einem Eckball durch Lugmayr eine weitere Möglichkeit, die jedoch abgewehrt wurde. Trotz aller Bemühungen der Gäste endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für den SV Eberschwang.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Karl Reisenbichler (4190 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Karl Reisenbichler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

