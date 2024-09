Duell zwischen SV Hohenzell und SV Pichl endet mit Remis

Details Sonntag, 29. September 2024 21:17

In der siebten Runde der Bezirksliga Süd trafen der SV Hohenzell und der SV Pichl aufeinander. Beide Mannschaften zeigten ihr Können und sorgten für zahlreiche spannende Momente. Am Ende trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Besonders erwähnenswert sind die späten Ausgleichstreffer, die das Spiel bis zur letzten Minute spannend hielten.

Blitzstart der Hohenzeller

Bereits in der zweiten Minute legte der SV Hohenzell einen Traumstart hin. Jonas Seidlmann brachte die Heimmannschaft früh mit 1:0 in Führung. Die Hohenzeller drängten sofort weiter und versuchten, die Führung auszubauen.

Doch die Gäste aus Pichl ließen sich nicht lange bitten und schlugen zurück. In der zwölften Minute gelang Muris Midzic per Elfmeter der Ausgleichstreffer zum 1:1. Damit war das Spiel wieder völlig offen und die Pichler zeigten, dass sie trotz des frühen Rückstands keineswegs gewillt waren, die Punkte kampflos herzugeben.

Nur sechs Minuten später hätte der SV Hohenzell beinahe erneut die Führung übernommen. Ein Freistoß der Heimmannschaft prallte jedoch lediglich gegen den Pfosten und so blieb es beim 1:1. Dieses Pech schien die Hohenzeller zunächst zu hemmen, und die Partie gestaltete sich fortan ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit kamen die Hohenzeller erneut besser ins Spiel und setzten die Pichler unter Druck. In der 70. Minute war es schließlich soweit: Elias Riegler erzielte das 2:1 für den SV Hohenzell und brachte die Heimmannschaft erneut in Führung. Der Jubel war groß, doch die Partie war noch lange nicht entschieden.

Der SV Pichl zeigte Moral und kämpfte weiter. In der 86. Minute wurde ihr Einsatz belohnt. Simon Alexander Korntner traf zum 2:2 und sorgte für den späten Ausgleich. Die letzten Minuten des Spiels waren von Nervosität und Spannung geprägt, beide Teams wollten den Siegtreffer erzielen, doch es blieb beim 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Firzet Hadzic ( Trainer SV Pichl):

" Ich bin sehr unzufrieden mit dem Unentschieden. Ich habe einige personelle Veränderungen vorgenommen. Wir haben uns nach dem frühen Rückstand nicht aus der Bahn bringen lassen. Wir spielten super Fußball und kreierten uns Chancen . Nach dem Seitenwechsel hat sich nichts am Spielgeschehen verändert. Aber wir haben leider die Tormöglichkeiten nicht verwertet. Aus dem Nichts bekommen wir dann den zweiten Gegentreffer. In der Folge haben wir uns keineswegs nervös gemacht und erzielten wenig später das 2:2. Kompliment trotzdem an meine Mannschaft für den Einsatz und die Leidenschaft. Schade, dass wir uns nicht für die vielen Chancen belohnt haben."

Bezirksliga Süd: Hohenzell : SV Pichl - 2:2 (1:1)

86 Simon Alexander Korntner 2:2

70 Elias Riegler 2:1

12 Muris Midzic 1:1

2 Jonas Seidlmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.