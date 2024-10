Unentschieden zwischen Union Thalheim und St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:02

Das Spiel der achten Runde in der Bezirksliga Süd zwischen der Union Thalheim und St. Marienkirchen/Wallern 1b endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte an Fahrt auf. Albin Ramadani und Matej Kajic trafen für die Thalheimer, während Stephan Alfons Dieplinger und Alexander Dallhammer die Treffer für die Trattnachtaler erzielten. Ein Platzverweis für die Heimmannschaft machte die Begegnung zusätzlich spannend.

Eine hitzige erste Halbzeit

Zu Beginn der Partie zeigte sich St. Marienkirchen/Wallern 1b als die stärkere Mannschaft, wobei sie bereits in der fünften Minute die erste große Torchance verzeichneten. Doch der Thalheimer Torhüter Kevin Koch bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor einem frühen Rückstand. Auch in der Folgezeit hatten die Gäste mehr vom Spiel, während die Union Thalheim mit vereinzelten Angriffen dagegenhielt. In der 22. Minute war es erneut Koch, der mit einer Weltklasse-Parade eine weitere Großchance der Gäste vereitelte.

Die Stimmung auf dem Thalheimer Platz wurde zunehmend hitziger. In der 32. Minute häuften sich umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, die zu Unmut bei den Gastgebern führten. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause eskalierte die Situation, als der Thalheimer Spieler Simon Ness nach einem Tumult die Rote Karte sah. Der Schiedsrichter wertete eine Rangelei als Tätlichkeit, was für Aufregung auf und neben dem Platz sorgte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause, wobei die Spannung deutlich zu spüren war.

Tore und Dramatik in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit ging es direkt aufregend weiter. Trotz der Unterzahl gelang es der Union Thalheim, in der 56. Minute in Führung zu gehen. Nach einer beeindruckenden Aktion von Albin Ramadani legte dieser den Ball auf Matej Kajic, der sicher zum 1:0 einschob. Doch die Freude der Thalheimer währte nicht lange. Nur drei Minuten später glich Stephan Alfons Dieplinger für die Trattnachtaler aus, was dem Spiel neue Dynamik verlieh.

Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beirren und legten in der 75. Minute erneut vor. Ein weiter Ball von Daniel Hoffer fand Albin Ramadani, der mit einem sehenswerten Schuss über den Torhüter hinweg zum 2:1 traf. Die Union Thalheim wähnte sich schon auf der Siegerstraße, doch die Gäste schlugen in den Schlussminuten zurück. In der 87. Minute erzielte Alexander Dallhammer mit einem spektakulären Weitschuss den Ausgleich zum 2:2.

Die letzten Minuten der Partie waren von großer Intensität geprägt, doch beiden Teams gelang es nicht mehr, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Nach 91 Minuten pfiff der Schiedsrichter die spannende Begegnung ab, die mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete.

Stimme zum Spiel:

Kevin Kofler ( Trainer St.Marienkirchen/Wallern 1b):

"Nach den ersten 45 Minuten habe ich mir gedacht, dass wir Punkte herschenken würden, wenn wir hier heute nicht gewinnen. Nach der zweiten Halbzeit müssen wir froh sein, dass wir überhaupt einen Zähler geholt haben. Den Ausschluss von Thalheim hat man sechzig Minuten lang nicht gemerkt. Wir hätten im ersten Spielabschnitt mit zwei, drei Toren führen können, aber leider haben die Treffer nicht erzielt. Beim ersten Gegentreffer hat die Defensive nicht gut ausgeschaut, der Zweite wurde wunderschön aus zwanzig Metern gemacht. Mit der Chancenauswertung bin ich nicht zufrieden, aber mir hat gefallen, wie meine Mannschaft nach den Gegentoren immer aufgestanden ist und eine Reaktion zeigte."

Bezirksliga Süd: Thalheim : St. Marienk./Wallern 1b - 2:2 (0:0)

87 Alexander Dallhammer 2:2

75 Albin Ramadani 2:1

59 Stephan Alfons Dieplinger 1:1

56 Matej Kajic 1:0

