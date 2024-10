Last-Minute-Drama: SPG Windischgarsten/Spital erzwingt Remis gegen Hohenzell

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der Bezirksliga Süd teilten die SPG Windischgarsten/Spital und der SV Hohenzell die Punkte nach einem dramatischen 1:1-Unentschieden. Die Partie bot alles, was das Herz eines Fußballfans höherschlagen lässt, von intensiven Zweikämpfen bis hin zu entscheidenden Toren in den Schlussminuten. Beide Teams zeigten aufopferungsvollen Einsatz, wobei die Gastgeber erst in der Schlussminute den erlösenden Ausgleichstreffer erzielten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Von Beginn an zeigte sich die SPG engagiert und dominierte die Anfangsphase mit mehreren Angriffen, die jedoch nicht in Zählbares umgemünzt werden konnten. Bereits in der zweiten Minute verzeichneten die Gastgeber ihren ersten Angriff, doch die Hohenzeller Abwehr stand sicher. In der 25. Minute übte die SPG großen Druck auf das gegnerische Tor aus, konnte jedoch keinen Treffer erzielen, da die Defensive der Hohenzeller stets ein Bein dazwischen hatte.

Die Hohenzeller ihrerseits versuchten, mit vereinzelten Vorstößen Akzente zu setzen. Ein Distanzschuss in der 32. Minute verfehlte das Tor der Gastgeber nur knapp. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten endete die erste Hälfte torlos. Die SPG zeigte sich überlegen, war jedoch im Abschluss nicht präzise genug, während der SV-Torhüter mehrfach sein Können unter Beweis stellte.

Lucky Punch in der Schlussminute

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte SV Hohenzell ein Zeichen. In der 46. Minute nutzte Thomas Jetzinger einen Konter, um die Gäste in Führung zu bringen. Dieser Rückstand setzte die Windischgarstner unter Zugzwang, die daraufhin ihre Angriffsbemühungen intensivierten. Mehrere Chancen blieben jedoch ungenutzt, da die Hohenzeller Verteidigung und ihr Torwart einen herausragenden Job machten.

In den Schlussminuten wurde die Partie noch einmal richtig spannend. Die SPG drückte vehement auf den Ausgleich, und in der 90. Minute sollte ihr Einsatz belohnt werden. Renail Husic köpfte nach einem präzisen Zuspiel von Raphael Frühwald zum erlösenden 1:1 ein. Die Zuschauer erlebten bis zur letzten Sekunde ein nervenaufreibendes Duell, das schließlich nach 93 Minuten abgepfiffen wurde.

Die Teams trennten sich mit einem Unentschieden, das den Spielverlauf widerspiegelte. Beide Mannschaften zeigten leidenschaftlichen Einsatz, doch letztlich fehlte es beiden an der nötigen Kaltschnäuzigkeit, um den Sieg für sich zu verbuchen.

Bezirksliga Süd: Windischgarsten/Spital : Hohenzell - 1:1 (0:0)

90 Renail Husic 1:1

48 Tobias Jetzinger 0:1

