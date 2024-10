UVB Vöcklamarkt Jrs. und SV Eberschwang teilen sich die Punkte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:23

Am achten Matchtag der Bezirksliga Süd (OÖ) trennten sich die UVB Vöcklamarkt Jrs. und der SV Eberschwang mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten offensiven Fußball und schenkten sich nichts. Der frühe Treffer der Vöcklamarkter wurde schnell von den Eberschwangern ausgeglichen, was zu einem packenden Spielverlauf führte, der bis zur letzten Minute spannend blieb.

Vöcklamarkt geht in Führung

Bereits in der dritten Spielminute gelang den Vöcklamarktern ein erfolgreicher Auftakt. Ein früh erzieltes Tor durch Michael Nwafor brachte die Heimischen in Führung, und die Zuschauer im Stadion durften sich auf eine vielversprechende Begegnung freuen. Nur sechs Minuten später zeigten die Eberschwanger ihre Antwort. Roland Moser nutzte eine Gelegenheit und köpfte den Ball ins Netz, was den Spielstand auf 1:1 brachte.

Der weitere Verlauf der ersten Halbzeit war von zahlreichen Offensivaktionen beider Teams geprägt. Beide Mannschaften zeigten ein ausgeglichenes Spiel, und es entwickelten sich mehrere Torchancen. Eine bemerkenswerte Gelegenheit bot sich in der 39. Minute, als Mirza von Eberschwang einen spektakulären Fallrückzieher versuchte, der jedoch knapp das Ziel verfehlte. Fast hätte es zu einem Eigentor der Vöcklamarkter kommen können, doch das Glück war auf ihrer Seite.

Spannung bis zum Schlusspfiff

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend und hart umkämpft. Die Eberschwanger drängten immer wieder auf den Führungstreffer, doch die Verteidigung der Vöcklamarkter hielt dem Druck stand. In der 55. Minute vergaben die Gäste eine vielversprechende Chance , und auch ein späterer Torschuss fand nicht den Weg ins Tor.

Die Schlussphase des Spiels war von hoher Intensität geprägt. In der 80. Minute erhielt der SV Eberschwang eine gefährliche Freistoßposition, konnte diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Die Vöcklamarkter hingegen hatten ihre eigenen Momente, etwa als ein Freistoß in der 76. Minute das Tor verfehlte. Ein trickreicher Spielzug von Vöcklamarkt Jrs. in der 86. Minute sorgte noch einmal für Aufsehen, bevor die Partie in ihre entscheidende Phase ging.

Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, hätte Eberschwang beinahe den Siegtreffer erzielt, doch die Chance ging knapp daneben. Letztlich blieb es beim 1:1, ein Ergebnis, das den Verlauf des Spiels widerspiegelte: Eine hart umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten, die jedoch keine der Mannschaften für sich entscheiden konnte.

Stimme zum Spiel:

Ermal Dervishi ( Trainer UVB Vöcklamarkt Juniors):

" Wir wussten, dass es heute ein sehr schweres Spiel wird, weil sie viele, lange Bälle schlagen und auch auf die zweiten Bälle gehen. Wir sind mit der ersten Aktion in Führung gegangen. Das hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben. Leider haben sie im Anschluss durch eine Standardmöglichkeit sofort ausgeglichen. Es war schwer zu verteidigen, denn Eberschwang hat einige robuste und große Spieler in ihren Reihen. In der Folge beherrschten wir die Begegnung, aber konnten nicht mehr die klaren Torchancen kreieren. Oft hat leider der letzte Pass gefehlt. Dennoch war die Mannschaft bemüht und hat ohne Verstärkung der Kampfmannschaft eine ordentliche Partie gemacht. Wir setzen unseren Weg fort, wir wollen in der Defensive kompakt stehen und den Gegner dominieren."

Bezirksliga Süd: Vöcklamarkt Jrs. : Eberschwang - 1:1 (1:1)

9 Roland Moser 1:1

3 Michael Nwafor 1:0

