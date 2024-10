Torloses Remis zwischen Union Mondsee Juniors und FC Attnang

Details Samstag, 05. Oktober 2024 20:59

In der achten Runde der Bezirksliga Süd trennten sich die Union Mondsee Juniors und der FC Attnang mit einem torlosen Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten engagierten Fußball, jedoch fehlte ihnen das notwendige Quäntchen Glück, um die entscheidenden Treffer zu erzielen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bei einem 0:0, das aufgrund der starken Defensivleistungen beider Teams gerecht erscheint.

Erste Halbzeit: Defensive Dominanz

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei die Offensiven beider Mannschaften sofort versuchten, Druck auszuüben. Die Union Mondsee Juniors hatten in der achten Minute die erste nennenswerte Chance, als ein gefährlicher Ball knapp am Tor der Gäste vorbeiging. In der 13. Minute setzte Fritz einen Kopfball knapp neben das Attnanger Tor, was eine frühe Führung für die Mondseer hätte bedeuten können. Die Attnanger hielten jedoch mit ihrer hoch stehenden Offensive dagegen, insbesondere durch das schnelle Umschaltspiel über Morina, der mehrmals in der ersten Halbzeit durchbrach, aber am Ende keinen zählbaren Erfolg verbuchen konnte.

Die Gäste aus Attnang hatten ihrerseits durch Foric und Oberperfler mehrere Gelegenheiten nach Standardsituationen, aber die Abwehr der Mondseer, insbesondere Torhüter Karlinger, war stets zur Stelle, um Schlimmeres zu verhindern. Die erste Halbzeit endete somit torlos, obwohl beide Teams durchaus Chancen hatten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Zweite Halbzeit: Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Union Mondsee Juniors die Kontrolle über das Spiel und erhöhten das Tempo. Ein gefährlicher Schuss von Asanovic prallte in der 81. Minute an die Querlatte, und Feusthuber vergab in der 88. Minute eine aussichtsreiche Gelegenheit, um die Führung zu erzielen. Auf der anderen Seite vergab Skoda im Gegenzug eine gute Chance für die Attnanger, die das Spiel hätten entscheiden können.

Die wohl größte Chance der zweiten Halbzeit hatte der FC Attnang, als Andrijevic in der 71. Minute einen Elfmeter herausholte. Oberperfler trat an, scheiterte jedoch sowohl beim Strafstoß als auch beim Nachschuss am Torhüter der Mondseer. Diese Szene könnte als der entscheidende Moment des Spiels betrachtet werden, in dem die Attnanger die Möglichkeit verpassten, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Trotz weiterer Bemühungen beider Mannschaften in den Schlussminuten blieb es beim 0:0, ein Ergebnis, das die starken defensiven Leistungen beider Teams widerspiegelt. Am Ende einer spannenden Begegnung verließen die Spieler das Feld mit gemischten Gefühlen: Zufrieden mit der gezeigten Leistung, aber enttäuscht, dass kein Team die entscheidenden Akzente setzen konnte, um den Sieg davonzutragen.

Stimme zum Spiel:

Nemanja Asanovic ( Trainer Union Mondsee Juniors):

"Das Spiel war sehr intensiv. Ich finde, Attnang ist einer der zwei, drei besten Vereine in dieser Liga. Der Gegner ist eine körperlich starke Truppe, steht in der Defensive sehr kompakt und hat im Angriff schnelle Stürmer. In der ersten Hälfte waren die Gäste besser und konkreter, wobei wir auch zwei gute Möglichkeiten hatten. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich das Blatt ein wenig und wir waren das bessere Team. Wir kreierten uns auch einige Chancen. Dann bekamen sie einen Strafstoß, den sie zum Glück nicht verwerteten. Somit geht das Unentschieden auch in Ordnung. Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatz, wir wollten heute kreativer spielen und nehmen den Punkt sehr gerne mit."

