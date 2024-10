Dominik Mühlbacher führt ASKÖ Ohlsdorf zum 3:0-Sieg über Allhaming/Weißkirchen 1b

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:39

In der achten Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) traf ASKÖ Ohlsdorf auf die Gäste von Allhaming/Weißkirchen 1b und sicherte sich mit einem deutlichen 3:0-Sieg drei wichtige Punkte. Vor heimischem Publikum dominierte die ASKÖ Ohlsdorf das Geschehen auf dem Spielfeld und ließ den Gästen kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Dank einer starken Leistung, angeführt von Dominik Mühlbacher, der doppelt traf, konnte die Mannschaft von ASKÖ Ohlsdorf einen souveränen Sieg einfahren.

Frühe Führung durch Lexl

Die Partie begann vielversprechend für die Hausherren. Bereits in der achten Minute gelang Daniel Lexl der erste Treffer des Spiels. Mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck setzte er das erste Ausrufezeichen und brachte die ASKÖ Ohlsdorf in Führung. In der Anfangsphase kontrollierten die Ohlsdorfer das Spielgeschehen, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, in ihren Rhythmus zu finden.

Im Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich die Überlegenheit der Gastgeber immer deutlicher. Die Gäste, Allhaming/Weißkirchen 1b, hatten Schwierigkeiten, ihre defensive Stabilität zu finden, was die ASKÖ Ohlsdorf dazu nutzte, den Druck weiter zu erhöhen. In der 32. Minute kam es zu einem entscheidenden Wendepunkt für die Gäste, als Georg Adlesgruber nach einem Foulspiel mit der Gelb/Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Dies schwächte die Gäste enorm und gab den Ohlsdorfern zusätzlichen Auftrieb.

Ohlsdorfer Dominanz in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer noch offensiveren ASKÖ Ohlsdorf. In der 55. Minute zeigte sich, dass die Gastgeber aus der Pause mit klarem Plan und frischem Elan zurückkamen. Sie bestimmten das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 74. Minute war es Dominik Mühlbacher, der mit einem präzisen Kopfball nach einer Flanke die Führung auf 2:0 ausbaute. Dies war eine wohlverdiente Belohnung für die kontinuierlichen Bemühungen der Ohlsdorfer, die Kontrolle über das Spiel zu behalten.

In den Schlussminuten setzte Dominik Mühlbacher mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt. In der 89. Minute wurde er von einem schönen Pass von Lexl in Szene gesetzt, den er mit einem gekonnten Lupfer über den gegnerischen Torhüter vollendete, um das Ergebnis auf 3:0 zu erhöhen. Kurz danach erhielt Tim Rauscher eine Gelb-Rote Karte, die allerdings am Spielausgang nichts mehr änderte. Die Gäste waren trotz dieser späten Disziplinarmaßnahme nicht mehr in der Lage, der Heimmannschaft etwas entgegenzusetzen.

Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute stand das 3:0 als Endergebnis fest. Die ASKÖ Ohlsdorf feierte einen verdienten Heimsieg, der durch ihre kontinuierliche Dominanz und die numerische Überlegenheit begünstigt wurde.

Stimme zum Spiel:

Adiz Cetin ( Trainer ASKÖ Ohlsdorf):

" Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg. In der ersten Hälfte waren wir ab der ersten Minute spielbestimmend und haben durch eine super Einzelaktion den Führungstreffer erziehlt. Der Gegner hat versucht, mit langen Bällen zu spielen und hoffte auf einen Stellungsfehler meiner Truppe. Das haben wir gut gemeistert. Weißkirchen war bei den Standardmöglichkeiten dennoch immer ein bisschen gefährlich. In der zweiten Hälfte ließen wir in der Defensive, außer einer Chance, nichts zu. Wir haben in der Folge verdient gewonnen und hätten sicherlich noch ein paar Tore mehr schießen können. Es war von uns eine abgeklärte Leistung. Wir sind absolut zufrieden. Wir wussten, dass wir die Tabellenführung übernehmen können. Das haben sie gut gemacht und nun freuen wir uns schon auf die nächsten Spiele."

Bezirksliga Süd: Ohlsdorf : Allh./Weißk. 1b - 3:0 (1:0)

89 Dominik Mühlbacher 3:0

74 Dominik Mühlbacher 2:0

8 Daniel Lexl 1:0

