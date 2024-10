Union Eberstalzell triumphiert über Union Schlierbach mit 3:0

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:46

In der achten Runde der Bezirksliga Süd setzten sich die Gäste von Union Eberstalzell gegen die heimische Mannschaft Union Schlierbach mit einem klaren 3:0-Sieg durch. Das Spiel war geprägt von taktischem Geschick und effizienten Abschlüssen der Gäste, die ihre Chancen besser nutzen konnten als die Schlierbacher. Union Schlierbach hingegen schaffte es nicht, ihre Tormöglichkeiten in Zählbares umzumünzen und musste ab der 60. Minute in Unterzahl weiterspielen.

Union Eberstalzell legt vor

Die Partie begann mit intensiven Spielzügen beider Mannschaften, doch die erste nennenswerte Chance verbuchten die Schlierbacher in der 18. Minute, als der Ball jedoch knapp am Tor vorbeiging. Auch in der 35. Minute hatte Manuel Neubauer eine aussichtsreiche Möglichkeit, doch sein Schuss landete lediglich an der Latte und sorgte für kollektives Aufatmen bei den Gästen.

Union Eberstalzell hingegen zeigte sich effizienter vor dem Tor. In der 38. Minute gelang Patrick Michetschläger der erste Treffer, als er nach einem Fehler im Aufbauspiel der Schlierbacher den Ball zum 0:1 im Netz unterbrachte. Nur wenige Minuten später, in der 42. Minute, erhöhte Florian Herndler auf 0:2. Die Gäste nutzten die Unsicherheiten der Schlierbacher Abwehr gnadenlos aus und gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Schlierbach in Unterzahl chancenlos

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Schlierbacher, den Anschlusstreffer zu erzielen. Eine vielversprechende Tormöglichkeit in der 57. Minute vereitelte jedoch der Torhüter der Eberstalzeller, der den Ball gekonnt parierte. Kurz darauf, in der 60. Minute, schwächten sich die Hausherren zusätzlich, als David Winkler nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.

Trotz der numerischen Unterlegenheit gaben sich die Schlierbacher nicht auf und versuchten, das Spiel noch zu drehen. In der 74. Minute bot sich ihnen eine weitere Gelegenheit, doch erneut war der Schlussmann der Gäste zur Stelle und bewahrte seine Mannschaft vor einem Gegentreffer.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 78. Minute, als Fabian Breitwimmer für die Union Eberstalzell zum 0:3 traf. Die Gäste hatten sich mit diesem Treffer endgültig den Sieg gesichert und ließen in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr anbrennen.

Die Partie endete mit einem verdienten 3:0-Auswärtssieg für die Union Eberstalzell, die ihre Chancen effizient nutzte und defensiv stabil stand.

Stimme zum Spiel:

Hristo Veselinov Markov (Trainer Union Eberstalzell):

„Das Spiel war von Anfang an sehr hart und kämpferisch. Aber wir haben sofort den Kampf angenommen. Natürlich haben wir zu Beginn der Partie auch Probleme gehabt, da der Platz in Schlierbach schwierig zu bespielen ist. Aber durch unsere taktischen und technischen Fähigkeiten sind wir schon mit einer 0:2 Führung in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte hatten wir dann alles unter Kontrolle. Der Gegner hat zudem eine Gelb/Rote Karte bekommen. Zum Schluss hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können, aber wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg - mit dem zweiten 3-er in Folge. Wir sind sehr glücklich, dass es nach dem schwierigen Saisonstart jetzt so gut funktioniert.“

Bezirksliga Süd: Schlierbach : Eberstalzell - 0:3 (0:2)

78 Fabian Breitwimmer 0:3

42 Florian Herndler 0:2

38 Patrick Michetschläger 0:1

