Schützenfest in Pichl! Union Adlwang feiert sensationellen 7:0-Kantersieg

In einem einseitigen Spiel in der achten Runde der Bezirksliga Süd trafen der SV Pichl und die Union Adlwang aufeinander. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und ließen den Pichlern keine Chance. Am Ende stand ein klares 7:0 auf der Anzeigetafel, das die Überlegenheit des Aufsteigers eindrucksvoll widerspiegelte.

Adlwangs frühe Dominanz

Das Spiel begann mit einem klaren Vorhaben der Gäste, den SV Pichl unter Druck zu setzen. In der 12. Minute ließ Andreas Bart die erste gefährliche Chance für Adlwang liegen, als sein Schuss knapp am Tor von Hakan Sabur vorbeiging. Doch nur wenige Minuten später gelang der Union der Durchbruch: In der 16. Minute wurde der erste Treffer markiert, als die Pichler Abwehr Andreas Bart nicht attackierte und der Ball im Netz landete.

Die Überlegenheit der Adlwanger war in der ersten Halbzeit deutlich zu spüren. Nach einem weiteren Treffer in der 21. Minute, abermals durch Bart, konnten die Gäste die Führung auf 2:0 ausbauen. Die Pichler, die sich bemühten ins Spiel zu finden, kamen zwar durch Muris Midzic zu einer Kopfballchance, doch der Ball ging zu zentral auf das Tor. In der 27. Minute erzielte Mario Djudjik das 0:3, womit die Vorentscheidung bereits zur Halbzeit gefallen war. Pichler Chancen, wie jene von Midzic und Hochegger, blieben ungenutzt und führten nicht zum Anschlusstreffer.

Aufsteiger macht kurzen Prozess

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem dominanten Auftritt der Union Adlwang. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Ivan Dramac auf 4:0, nachdem ein Ballverlust der Pichler eiskalt ausgenutzt wurde. Der SV schien kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gäste zu finden, was sich in den folgenden Minuten noch deutlicher zeigen sollte.

In der 57. Minute verwandelte Djudjik einen Freistoß direkt zum 5:0, ehe in der 60. und 62. Minute Ivan Puskaric mit zwei weiteren Treffern das Debakel für Pichl perfekt machte. Die Pichler Mannschaft, die sich bemüht hatte, den Gästen Paroli zu bieten, zerfiel in der Defensive zusehends, während die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten. Auch in der Schlussphase war von den Gastgebern wenig zu sehen; erst in der 82. Minute konnten die Pichler durch Ademi eine nennenswerte Offensivaktion verzeichnen. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete das Spiel mit einem beeindruckenden 7:0 für die Union Adlwang, die ihre Dominanz über die gesamten 90 Minuten ausspielen konnten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Roman Fuchsberger (2041 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Roman Fuchsberger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.