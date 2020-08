Nach holprigem Start: Ohlsdorf dreht Partie gegen Neuhofen

Details Sonntag, 16. August 2020 01:13

Nach langem Warten auf den Saisonstart konnte auch in der Bezirksliga Süd der Ball endlich wieder rollen. Dabei kam es in der ersten Runde bereits zu einem hochklassigen Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die in der abgebrochenen Spielzeit ganz vorne mitmischten. Die Union Neuhofen/Krems gastierte beim letztjährigen Herbstmeister ASKÖ Ohlsdorf. In einer abwechslungsreichen und kampfbetonten Partie wackelte der vermeintliche Titelaspirant zu Beginn gehörig, konnte sich allerdings schlussendlich mit einem klaren 4:2 Erfolg durchsetzen.

Gäste mit überzeugendem Beginn

Vor rund 135 Zuschauern fanden die Gäste aus Neuhofen besser in die Partie und waren in der Anfangsphase die klar bessere Mannschaft. Folgerichtig erzielte die Hieblinger-Elf in Minute 18 durch Jakob Packy die Führung, die zu diesem Zeitpunkt äußerst verdient war. Diese sollte jedoch nicht lange halten, denn bereits vier Minuten später stellten die Heimischen nach einem sehenswerten Spielzug, den Rainer Alois Gregor Atzlinger trocken abschloss, wieder auf Gleichstand. Doch auch in weiterer Folge blieb die Gastmannschaft am Drücker und ließ vor der Pause noch eine riesige Torchance aus. So blieb es zur Halbzeit bei einem für die Heim-Elf etwas schmeichelhaften Remis.

Hutterer-Elf übernimmt das Kommando und dreht das Spiel

In der zweiten Hälfte zeigten sich die Spieler von Trainer Norbert Hutterer von einer ganz anderen Seite. Man agierte griffiger im Spielaufbau, arbeitete konsequenter gegen den Ball und erlangte immer mehr die Kontrolle. So war es auch wenig überraschend, als in der 55. Minute Ivan Tokic das Spiel drehte und die Führung für die Heimmannschaft besorgte. Im Anschluss gelang es der ASKÖ Ohlsdorf vermehrt, ihre nun drückende Überlegenheit auch in zwingende Torchancen umzumünzen. Die fälligen Treffer ließen jedoch bis in die Schlussphase hinein auf sich warten. Erst in Minute 83 sorgte Adnan Hodzic nach einem gefühlvollen Freistoß des eingewechselten Daniel Lexl für die frühzeitige Vorentscheidung in dieser Partie. Auch beim 4:1 in der Nachspielzeit hatte der Joker seine Füße im Spiel, als er den Kopfballtreffer des ebenfalls eingetauschten David Tokic gekonnt vorbereitete. Der Union Neuhofen/Krems gelang wenige Sekunden vor Schluss nur noch Ergebniskosmetik, Alexander Schirl traf zum 4:2 Endstand.

Stimme zum Spiel

Kurt Wimmer (Sportlicher Leiter ASKÖ Ohlsdorf):

„Am Anfang sind wir nicht wirklich ins Spiel gekommen und haben auch den verdienten Gegentreffer einstecken müssen. Im Anschluss hatten wir Glück, dass die Gäste den einen oder anderen Sitzer nicht verwertet haben. In der zweiten Hälfte hatten wir dann das Spiel klar in der Hand und haben uns auch schlussendlich verdient durchgesetzt.“

Die Besten: Benjamin Maxwald (RV), Daniel Lexl (LV)

