Union Gschwandt schreibt gegen Attergau ersten Dreier an

Details Samstag, 22. August 2020 21:51

Die Union Unis Gschwandt lud als Gastgeber der zweiten Runde der Bezirksliga Süd den UFC Attergau. Für die Hausherren war zum Saisonauftakt in Allhaming/Weißkirchen nichts zu holen. Auch die Gäste mussten gegen die Jungs von Christoph Kronberger auf der eigenen Anlage eine Niederlage einstecken und wollen deshalb nach der gut 30-minütigen Fahrt Punkte nach Hause holen. Nach einem guten Start sieht es auch danach aus, die Gastgeber fangen sich aber und drehen die Partie zu ihren Gunsten.

Frühe Führung, später Ausgleich

Für den UFC startet das Spiel eindeutig besser. Nach nicht ganz zehn Minuten gehen sie mit 0:1 in Führung. Johannes Hemetsberger verlängert einen Ball in die Spitze, direkt auf Julian Renner. Der läuft alleine auf Gschwandt-Rückhalt Damir Gavric zu und bleibt im Eins gegen Eins eiskalt. Kurz darauf versucht es Assistgeber Hemetsberger spektakulär per Fallrückzieher, Gavric lässt einen weiteren Gegentreffer aber nicht zu. Nach 25 gespielten Minuten kommen die Heimischen besser ins Spiel. Marko Rastovic kommt sogleich zur ersten Möglichkeit auf den Ausgleich. Er kann die Flanke von der rechten Seite aber nicht in Bares ummünzen. Kurz vor der Pause beinahe dieselbe Situation. Dieses Mal steht ein Attergauer Rastovic im Weg. Schiedsrichter Wolfgang Oberhuber will beim Blocken des Kopfballs ein Handspiel des UFC-Verteidigers gesehen haben und entscheidet auf Strafstoß. Dafür ist bei der Union Martin Gavric zuständig, für den der ruhende Ball aus elf Metern kein Problem ist.

Beinahe später Ausgleich

Die Gschwandtner setzen nach dem Seitenwechsel ihr Spiel fort und übernehmen die Kontrolle. Es entstehen gute Gelegenheiten, die aber vorerst ungenutzt bleiben. Nach einer Viertelstunde in der zweiten Hälfte gelingt den Hausherren der Führungstreffer. Tobias Kaltenböck schlägt einen Eckball perfekt zur Mitte, wo der eingewechselte Andreas Gillesberger zur Stelle ist. Wenig später noch die Möglichkeit auf das dritte Tor, die aber ungenutzt bleibt. Das wird den Heimischen kurz vor Ende beinahe zum Verhängnis, da sind die Attergauer nämlich mehr als knapp am Ausgleich dran. Die Gäste kombinieren sich schön durch die Ketten der Hausherren und kommen zum Abschluss. Der ebenfalls eingewechselte Fabio Födinger verzieht aber leicht und so geht die Kugel am Tor vorbei. Im Gegenzug gibt es in der Nachspielzeit einen zweiten Elfmeter für die Union, wieder aufgrund eines Handspiels. Jetzt darf Stürmer Stefan Tiefenthaler antreten, und auch er wird seiner Aufgabe gerecht.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

„Nachdem wir das Auftaktspiel mit 3:1 verloren haben war es für uns wichtig, dass wir beim Heimspiel voll anschreiben, was uns zum Glück gelungen ist. Ein wenig konträr zum letzten Spiel, bei dem wir in den ersten 30 Minuten stark waren und dann Allhaming besser ins Spiel gekommen ist, war es heute genau umgekehrt. Natürlich sind wir zufrieden, dass wir in dieser ausgeglichenen Liga gleich die ersten Punkte machen haben können. Schafft man das nicht, kann es leicht passieren, dass man in einen Strudel reinkommt, dann wird es schwer sich wieder zu fangen.“

Die Besten:

Union Gschwandt: Tobias Kaltenböck (ZM) und Stefan Tiefenthaler (ST)

UFC Attergau: Johannes Hemetsberger (ST)

