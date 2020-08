Union Thalheim's Jamakovic besorgt gegen Gunskirchen doch noch einen Punkt [Video]

Details Samstag, 29. August 2020 11:43

Die einzige Freitags-Partie der Bezirksliga Süd fand zwischen der Union GB KFZ BAUER Thalheim und der Union Oberndorfer Gunskirchen statt. Die Heimischen erwischten mit einem Sieg und einer Niederlage einen soliden Start. Der Gast erbeutete bisher zwei Punkte weniger mit einem Unentschieden in der ersten Runde. Nach einem Blitzstart der Gäste gelang den Hausherren in der letzten Minute noch der Ausgleich, wodurch ein glücklicher, aber wenig zufriedenstellender Punkt für diese herausschaute.

Popovic mit der Führung nach wenigen Sekunden

Schiedsrichter Reinhold Hotzl konnte die Partie gerade starten, als er zuerst zum Elfmeter und anschließend zum erneuten Anstoß bitten musste. Die Heimischen spielten unter Bedrängnis den Ball zurück auf Patrick Übleis, der sich die Kugel nicht richtig annehmen konnte und den heranbrausenden Stürmer der Gäste umgrätschte. Aleksander Popovic nahm sich der Sache an, verlud den verwarnten Heimkeeper und schob trocken rechts unten ein. Thalheim ließ sich vom Rückstand aber nicht irritieren und versuchte den schnellen Ausgleich zu erreichen. Es ergaben sich auch Möglichkeiten – so krachte ein Kopfball von Kapitän Matej Kajic in der zehnten Minute vollends an die Querlatte. Auch Timon Sipos im Tor der Gäste wusste einige Gelegenheiten mit bärenstarken Reflexen zu parieren. Auf der anderen Seite standen dem zweiten Treffer von Gunskirchen nur ein Abwehrspieler auf der Torlinie und Übleis im Weg.

Jamakovic rettet den Punkt

Kurz nach Wiederanpfiff fiel der Ausgleich. Der schnelle Osman Karacam schnappte sich an der Mittellinie den Ball und war auf und davon. An der Strafraumgrenze zog er nach innen und setzte die Kugel genau neben die Stange ins kurze Eck. Nachdem die Heimischen gleichgezogen waren beruhigte sich das Spiel etwas. Bis zur Schlussphase neutralisierten sich beide Mannschaften. In den letzten zehn Minuten ging es dafür noch einmal rund. Gunskirchen gelang in Person des eingewechselten Thomas Schick die erneute Führung. Die Mannen aus dem Hausruckviertel nutzten einen Aufbaufehler der Thalheimer geschickt aus, verlagerten das Spiel auf die rechte Seite und brachten das runde Leder wieder zur Mitte. An der zweiten Stange kam Schick angelaufen und schob ein. Die Gäste sahen sich den Sieg schon sicher, als Thalheim in der nächsten Aktion den erneuten Ausgleich vollbrachte. Den ersten Schuss vom Sechzehner wusste Sipos noch zu entschärfen, den Abpraller nahm Ismir Jamakovic dann direkt und bolzte die Kugel durch vier Mann der Gäste hindurch in die Maschen.

Tor Union Thalheim 89

Philipp Eder, Trainer Union Thalheim:

„Unterm Strich wahrscheinlich ein glücker Punkt, aber zwei verlorene Punkte. Auf 90 Minuten gesehen haben wir vom Spiel gehabt und mehr für das Spiel getan, haben aber durch Eigenfehler die zwei Tore bekommen. So weh wie es tut das zu sagen, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir sind mit keinen großen Erwartungen reingegangen und können mit dem Anspruch den wir haben momentan zufrieden sein. Solange man mehr Punkte als Spiele hat, kann man zufrieden sein.“

Die Besten:

Union Thalheim: Stefan Haslgruber (ZOM)

