Niveauvolles Remis zwischen Allhaming/Weißkirchen 1b und Frankeburg

Details Sonntag, 30. August 2020 11:10

Die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b erwartete in der dritten Runde der Bezirksliga Süd ein harter Brocken – der momentane Ligaprimus TSV Baugruppe Schmid Frankenburg war zu Gast. Die Auswärtigen konnten aus den ersten beiden Runden den maximalen Betrag schöpfen und lächelten von der Spitze. Die Juniors mussten sich trotzdem nicht verstecken, konnte man einen Sieg vorweisen. Ein derart ausgeglichenes und niveauvolles Spiel hatten mit Sicherheit aber die Wenigsten erwartet. Am Ende schaute ein Punkt für beide Mannschaften heraus.

Keine Tore, aber gut zu verfolgen

Wer dachte, Frankenburg würde nach Allhaming kommen und gleich dominieren, hatte sich geschnitten. Die Heimischen waren von Beginn an auf Augenhöhe und schreckten vor nichts zurück. Es entwickelte sich ein schnelles und taktisch gut geführtes Spiel. Für die Akteure am Feld ein sehr anspruchsvolles und intensives Spiel, für die rund 150 Zuschauer ein spannendes. Auch wenn die erste Hälfte recht chancenarm war, entstand ein tolles Match. Hin und wieder sorgten die Kreativköpfe in den Offensivfraktionen für Torgelegenheiten, die Hintermänner wussten die Versuche aber zu Nichte zu machen. Es wurde viel im Mittelfeld gespielt und trotz vieler Zweikämpfe blieb die Partie sehr fair – lediglich zwei Mal musste Schiedsrichter Gabriel Wiesinger im ersten Durchgang die gelbe Karte zücken. Wie schon erwähnt war die Partie aber ziemlich chancenarm, weshalb es zur Halbzeit 0:0 stand.

Spannend bis zur letzten Sekunde

Auch der Seitenwechsel änderte am Spielgeschehen wenig. Nach fünf Minuten konnten die Heimischen eine gute Möglichkeit nach einer Ecke vorweisen, die jedoch nicht zum Treffer führte. Danach ging es wie zuvor weiter – hinten standen beide Mannschaften kompakt und ließen wenig zu, nach vorne fehlte ein wenig Kreativität um die Abwehr zu durchbrechen. Verständlicherweise wollte niemand einen Gegentreffer riskieren, dieser hätte wahrscheinlich zum Sieg gereicht. In der 75. Minute wurde es dann etwas laut im Stadion der Spielgemeinschaft. Die Hausherren forderten einen Elfmeter, die Pfeife von Wiesinger blieb aber stumm, ganz zur Freude der Gäste. Die Partie blieb bis zur letzten Minute offen und spannend. In der Nachspielzeit dann die bisher beste Möglichkeit im ganzen Spiel – der Gast wagt einen Schuss aus der Distanz und trifft zum Leiden der angereisten Frankenburg-Fans nur die Stange. Somit bleibt es bei einem torlosen Remis.

Thomas Schober, Trainer SPG Allhaming/Weißkirchen 1b:

„Ein 0:0 der besseren Sorte. Es waren sicherlich nicht viele Chancen, aber trotzdem ein ansehnliches Spiel. Es war temporeich, intensiv und zweikampfgeführt. Frankenburg hatte vielleicht einen Hauch mehr Spielanteile, am Ende war es aber mit Sicherheit ein gerechtes Remis. Mit dem Punkt sind wir zufrieden. Vergangene Woche haben wir ordentlich auf die Mütze bekommen, da muss man mit einem Unentschieden und keinem Gegentreffer gegen den Tabellenführer schon zufrieden sein.“

Die Besten:

SPG Allhaming/Weißkirchen 1b: Florian Himmelbauer (IV) und Paul Czapka (LV)

TSV Frankenburg: Thomas Scheibl (LM)

