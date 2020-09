Junge Vöcklamarkt Juniors besiegen Neukirchen/V.-P.

Details Sonntag, 06. September 2020 11:17

In der Bezirksliga Süd stand die vierte Runde an. Der Titelaspirant Union Volksbank Vöcklamarkt Juniors empfing die Union Böckhiasl Neukirchen an der Vöckla-Puchkirchen. Vor dem Match einen Favoriten festzulegen schien schwierig, trennte die beiden Mannschaften lediglich ein Punkt im Klassement. Am Ende schlug die Torfabrik der Liga aber wieder zu und ließ keine Zweifel aufkommen.

Toller Start für die Heimischen

Die Juniors legen einen Blitztstart hin und führten nach nicht einmal fünf Minuten mit 1:0. Dem Tor ging ein Foul voraus, das wiederum zu einem Elfmeter führte. Liam Streng ließ sich nicht zwei Mal bitten und blieb Georg Kreuzer gegenüber staubtrocken. Neukirchen wusste nach einer guten Viertelstunde das erste Mal gefährlich zu werden, UVB-Rückhalt Alexander Mair war jedoch Herr der Lage. Der Gastgeber fand sich im gesamten Verlauf der ersten Hälfte in der dominanteren Position wieder und kreierte gute Möglichkeiten. Der Defensivverbund des Gasts rückte aber oftmals rechtzeitig raus und ließ die Angreifer des Kontrahenten in die Abseitsfalle tappen. Nach gut zwanzig Minuten ging es Schlag auf Schlag: Zuerst musste sich Mair doppelt auszeichnen und den Ausgleich verhindern, im Gegenzug fiel das 2:0. Shqiprim Vojvoda trat einen Freistoß aus gut 20 Metern direkt in den Winkel und ließ Kreuzer keine Chance. Mit Fortdauer der Spielzeit änderte sich nicht mehr viel an der Statik der Partie – Vöcklamarkt kontrollierte die Vorgänge und kam zu Chancen, Neukirchen lauerte auf Konter.

Neukirchen besser, aber nicht effizient

Die Hausherren wechselten zur Halbzeit – Ressourcen schonen hieß es. Das bot Neukirchen die Chance, das Spiel zu übernehmen. Gesagt getan: die Gäste hielten nun das Zepter in der Hand und kamen weitaus besser ins Spiel. Nun kreierte man mehr Chancen selbst, bekam jedoch auch die Gefahr des Konterspiels der Heimischen zu spüren. Ein Tor wollte aber vorerst nicht gelingen. Deshalb griffen auch die Gäste mehrmals auf die Ergänzungsspieler zurück, um frischen Wind in die Offensive zu bekommen. In der Schlussphase wirkte die taktische Veränderung – man konnte den Anschlusstreffer erzielen. Die Mannen von der Vöckla bekamen ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen, welchen Jakob Reisz mit Leichtigkeit verwandeln konnte. Der Treffer fand jedoch erst in der 83. Minute statt, reichlich spät um noch aufzuholen. Vor allem weil die Hausherren nun alles daran setzten die Entscheidung herbeizuführen. Genau das sollte schließlich in der Nachspielzeit auch gelingen. Nach einem Ballgewinn des eingewechselten Moritz Gaugger sah der erst 16-Jährige seinen Kameraden Paul Lipczinski freistehen und bediente diesen perfekt. Der ebenfalls eingewechselte Lipczinski zog anschließend ab und versenkte die Kugel sicher im Kasten.

Christoph Mühllechner, Trainer UVB Vöcklamarkt Juniors:

„Wir sind gleich gut in die Partie gekommen und in der ersten Halbzeit alles im Griff gehabt. Die zwei brenzligen Situationen konnte der Torwart parieren. In der Halbzeit haben wir im Hinblick auf die Kampfmannschaft einen Wechsel machen müssen. Zweite Halbzeit hat Neukirchen mehr Druck gemacht, wir haben es aber über die Zeit gebracht. Es war ein bisschen eine Zitterpartie. Gegen Ende war es schon fast eine U-18 mit der wir gespielt haben. Sie waren zwar präsenter als wir, konnten aber nicht wirklich große Chancen vorweisen. Deshalb geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung.“

Die Besten:

UVB Vöcklamarkt Juniors: Lukas Hüttmaier (IV) und Shqiprim Vojvoda (LM/ZM)

Union Neukirchen/V.-P.: Jakob Reisz (ZDM)

