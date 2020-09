Dank Dreierpack von Neziri: Attergau unterliegt Frankenburg

Details Sonntag, 06. September 2020 19:48

In der vierten Runde der Bezirksliga Süd traf der Ligaprimus TSV Baugruppe Schmid Frankenburg auf Schlusslicht UFC Attergau. Zwei Mannschaften die nicht verschiedener in die Saison starten hätten können. Frankenburg noch ohne eine Niederlage und mit acht Toren im Plus. Der UFC konnte noch keinen Punkt auf dem Konto gutschreiben und auch das Torverhältnis ist das bisher schlechteste der Liga. Nach dem zweimaligen Ausgleich hoffte man schon auf einen Punktgewinn, musste das Spielfeld schlussendlich jedoch wieder als Verlierer verlassen.

Powerplay vor der Halbzeit

In der ersten Viertelstunde konnte der Defensivverbund des Gasts noch gut dagegenhalten. Generell spielte man gut mit und war auf Augenhöhe, wenn die Hausherren auch mehr Spielanteile vorweisen konnten. Nach 15 Minuten klingelte es jedoch im Thomae-Kasten. Die Gastgeber spielten über die rechte Seite, ehe der Ball in die Mitte bracht wurde. Dort stand Selman Neziri an der richten Stelle und wusste die Kugel im Tor zu bugsieren. Der UFC gab sich aber keinesfalls auf und versuchte den Ausgleich herbeizuführen. Zuvor ließen beide Mannschaften aber einige Sitzer aus. Kurz vor der Pause gelang schließlich der Ausgleich – Stefan Wienerroither setzte zur Flanke an. Diese wurde länger und länger, sodass sie im Endeffekt auch TSV-Rückhalt Tobias Burgstaller überflog und im Netz landete. Davon unbeeindruckt schalteten die Hausherren vor der Pause noch einmal ein paar Gänge hoch und erzielten die erneute Führung. Als Torschütze durfte sich erneut Neziri feiern lassen.

Neziri zum Dritten

Direkt nach der Pause gelang den Gästen der erneute Ausgleich. Burgstaller konnte einen langen Ball wieder nicht richtig einschätzen, ehe das Spielgerät an die Latte krachte. Zurück im Feld übernahm Simon Sageder und schob die Kugel über die Linie. Der UFC roch die lang ersehnten Punkte und wollte den Dreier. Es ergaben sich auch Möglichkeiten dazu, Burgstaller wusste diese aber zu vereiteln. In der 75. Minute war es schließlich Neziri der mit seinem dritten Treffer die Hoffnungen der Attergauer zerstörte. In weiterer Folge haben sowohl Frankenburg als auch Attergau noch weiterer Chancen um die Führung auszubauen beziehungsweise auszugleichen. Ein sechster Treffer fiel in der Partie aber nicht mehr, weshalb Frankenburg weiterhin die Nummer Eins der Liga bleibt.

Kornel Müller, Trainer TSV Frankenburg:

„Es war, wie schon erwartet, kein einfaches Spiel. Der Gegner war sehr giftig und über Konter immer sehr gefährlich, das haben wir aber bereits vorher gewusst. Wir haben uns zu Beginn noch ein wenig schwergetan und haben eine Weile gebraucht um richtig im Spiel anzukommen. Zum Schluss haben wir glücklicherweise das Spiel gewonnen. Die besseren und eindeutigeren Chancen haben aber wir gehabt, weswegen der Sieg auf jeden Fall in Ordnung geht.“

Die Besten:

TSV Frankenburg: Raffael Purrer (IV) und Selman Neziri (ZOM)

UFC Attergau: Fabio Födinger (ZOM)

