Entscheidung nach vier Minuten: Pichl mit Dreier bei Allhaming/Weißkirchen 1b

Details Samstag, 12. September 2020 22:04

So richtig in Fahrt waren die beiden Mannschaften des SV Entholzer Pichl und der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b noch nicht gekommen, zumindest wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft. Dort finden sich beiden Teams momentan im unteren Drittel vor. Die Juniors haben zwar einen Zähler mehr auf dem Konto, in der recht engen Tabelle der Bezirksliga Süd kann sich das aber schlagartig ändern. Das bewiesen die Mannen von Trainer Klaus Hofmeister am fünften Spieltag auch und holten einen Sieg in der Sparkassen Arena.

Blitzstart für den Gast

Die Pfeife von Harald Denthaner war gerade erst ertönt um das Spiel zu eröffnen, da wurden die Hausherren schon wieder zum Anstoß gebeten. Der Ball befand sich in den Reihen der Gastgeber, welche unter Druck gesetzt wurden und zurück auf Patrick Blaimschein spielen wollten. Das roch Daniel Bayan aber schon und machte der heimischen Abwehr einen Strich durch die Rechnung. Der Mittelfeldspieler find das Spielgerät ab und schob es gleich darauf an Blaimschein vorbei in die Maschen. Scheinbar hatten die Hausherren daraus aber nichts gelernt, denn nur wenige Sekunden später fanden sie sich in derselben Situation vor und fingen sich den zweiten Gegentreffer ein. Dieses Mal war es Jakub Rosulek der die Kugel an sich nahm und sich in die Torschützenliste eintrug. Die dritte Möglichkeit ließen die Gäste schließlich aus, worauf die Juniors besser ins Spiel kamen. In Minute 24 gelang schließlich der Anschlusstreffer. Der Gast agierte im Mittelfeld zu passiv und konnte den tiefen Pass auf Mario Payrleitner nicht verhindern. Der 23-Jährige schnappte sich die Kugel und blieb im Eins gegen Eins eiskalt, woraufhin Gästekeeper Manuel Moser hinter sich greifen musste.

Keine weiteren Treffer

Nach den Schwierigkeiten nach dem Gegentreffer sah sich SV-Coach Klaus Hofmeister gezwungen die Aufstellung leicht zu verändern. Das zeigte im zweiten Durchgang prompt Wirkung. Die Defensive der Gäste fand wieder besser ins Spiel und konnte Hochkaräter unterbinden. Auch in der Offensive lief es wieder besser. So setzte man einen Distanzschuss an den Pfosten. Richtig spannend wurde es noch einmal in der Schlussphase. Die Gäste hatten das 1:3 am Fuß, zeigten aber Nerven und vergaben. Im direkten Gegenzug ergab sich die Möglichkeit auf den Ausgleich, die ebenfalls nicht genutzt werden konnte. So wusste der SV Pichl nach 90 Minuten einen Auswärtserfolg bei Allhaming/Weißkirchen vorzuweisen.

Klaus Hofmeister, Trainer SV Pichl:

„Wir sind früh in Führung gegangen, haben dann aber etwas nachgelassen. Gegen Ende hatten wir einerseits noch Pech, auf der anderen Seite Glück das der Ausgleich nicht fiel. Das 1:2 war natürlich eine offene Partie. Wir haben aber geackert und dagegengehalten. Nach 90 Minuten ist der Sieg nicht unverdient. Das Quäntchen Glück das uns letzte Woche gefehlt hatte, war heute auf unserer Seite. Es ist immer eng, weil die ganze Liga sehr eng beisammen ist. Grundsätzlich ein Pauschallob an die ganze Mannschaft.“

Die Besten:

SPG Allhaming/Weißkirchen 1b: Josip Vareskic (RM)

SV Pichl: Markus Stoiber (RV) und Jakub Rosulek (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?