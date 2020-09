Weiter ohne Niederlage: Schlierbach gewinnt gegen Thalheim

Details Sonntag, 13. September 2020 19:55

Ganz oben mischt nach vier Spielen die Mannschaft der Union Schlierbach mit. Noch keine Niederlage musste man in dieser Saison einstecken und hat ein dementsprechend großes Selbstvertrauen. Den heutige Gegner Union GB KFZ BAUER Thalheim durfte man aber auf keinen Fall unterschätzen. Die Eder-Elf erlebte in den letzten Runden einen Aufschwung und konnte bis auf drei Punkte an die Schlierbacher rankommen. Im Stadion der Union Schlierbach gab es in der fünften Runde der Bezirksliga Süd aber nichts zu holen.

Thalheim drückt nach Gegentreffer

Den besseren Start erwischten die Hausherren. Man konnte die Kontrolle früh an sich reißen und der Ball lief flüssig durch die eigenen Reihen. Auch im Angriffsdrittel konnte man langsam aber sicher aktiv werden. Nach zwanzig Minuten folgte der Führungstreffer. Manuel Winter wurde im Strafraum zu Fall gebracht, weshalb Schiedsrichter Oliver Greisinger auf Strafstoß entschied. Der Mann für den ruhenden Ball aus elf Metern ist bei Schlierbach Andreas Tiefenthaler, der seiner Aufgabe auch gerecht wurde. Die Heimischen haben kurz darauf auch noch die Gelegenheit auf 2:0 zu erhöhen, scheiterten aber an Gästekeeper Patrick Übleis. Danach zogen sich die Hausherren zurück, worauf der Gast das Spielgeschehen bestimmte. Thalheim drückte auf den Ausgleich und traf sogar auf die Querlatte. Der Treffer zum Ausgleich blieb den Gästen aber verwehrt, weshalb es zur Pause bei der knappen Führung der Hausherren blieb.

Schlierbach legt nach

Nach der Pause kamen die Heimischen wieder aggressiver aus der Kabine und holten sich das Zepter zurück in ihre Hand. Es ergaben sich erste Möglichkeiten, das 2:0 sollte aber erst in der 62. Minute folgen. Mit einer guten Kombination spielen sich die Hausherren in die Gefahrenzone der Auswärtigen. Manuel Neubauer wusste diese schließlich zu beenden und machte den zweiten Treffer der Partie. Mit dem dritten Tor nur wenige Minuten später gelang den Schlierbachern der schnelle Doppelschlag: Winter kommt an den Ball, blickt kurz auf und zieht ab. Der perfekt platzierte Schuss landete unhaltbar für Übleis im langen Eck. In weiterer Folgewird Thalheim’s Daniel Auböck mit gelb-rot ausgeschlossen. Nun in Unterzahl konnte man der Offensive der Gastgeber noch weniger entgegensetzen, aber zumindest weitere Gegentreffer verhindern. So blieb es beim soliden 3:0 Erfolg für die Union Schlierbach.

Raphael Watzinger, Sektionsleiter Union Schlierbach:

„Wir waren von Beginn an besser in der Partie, hatten nach der Führung auch noch die Chance auf das 2:0. Danach haben wir die Gäste wieder aufgeweckt und sie hatten ein paar gute Aktionen. Aus der Pause sind wir gut rausgekommen und haben relativ bald die beiden Tore nachgelegt, hatten auch noch die Chance auf weitere Tore. Nach dem 2:0 wir die Partie eigentlich gelaufen. Thalheim hat in der zweiten Hälfte eigentlich nur noch gegen Ende eine Chance gehabt, aber das hätte auch nichts mehr am Ausgang geändert.“

Die Besten:

Union Schlierbach: Falko Feichtl (IV) und Manuel Winter (LM)

