Gute zweite Hälfte: Neuhofen/Krems erfolgreich gegen Gschwandt

In der engen Tabelle der Bezirksliga Süd trennen die beiden Mannschaften der Union Neuhofen an der Krems und der Union Unis Gschwandt nur drei Punkte, aber sechs Plätze. Bei den Gastgebern ist die bisherige Bilanz noch eher auf der negativen Seite, was man heute natürlich ändern wollte. Gschwandt steht nach den vier Runden schon ein wenig besser dar und kann durch einen Sieg den Anschluss nach oben halten. Das sollte an diesem schönen Fußballsonntag aber nicht passieren, denn die Hieblinger-Elf ließen vor heimischer Kulisse keine Zweifel aufkommen.

Keine Aufreger

Unter spätsommerlichen Bedingungen startete Schiedsrichter Michael Rumetshofer das Kräftemessen vor rund 100 Zuschauern. Diese bekamen zu Beginn aber recht wenig zu sehen, was den Puls nach oben getrieben hätte. Auf beiden Seiten kam nicht viel in der Offensive, wollte man keinen frühen Gegentreffer riskieren. Die Statik des Spiels änderte sich aber auch über den Rest der ersten Hälfte nicht wirklich. Es kam zu keinen großen Aufsehern, selbst Halbchancen waren rar. Da sich auch kurz vor der Pause keiner mehr traute etwas zu riskieren, ging es nach einer chancenarmen ersten Halbzeit ohne Tore in die Kabinen.

Neuhofen läuft warm

Trainer Michael Hieblinger dürfte seinen Mannen in der Kabine zu einer größeren Motivation und Risikobereitschaft geholfen haben. Nach nicht einmal 120 Sekunden gelang den Hausherren der Führungstreffer. Dominik Stockhammer war nach einer Kombination zur Stelle und traf ins Schwarze. Die Heimischen waren nun in Fahrt gekommen und spielten weiter auf Sieg. Nur vier Minuten tat es Balint Rodzser Miskovicz seinem Kollegen Stockhammer gleich und trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Von Gschwandt kam in der gesamten zweiten Hälfte wenig Gegenwehr, und noch weniger in der Offensive. Neuhofen konnte frei aufspielen und schließlich in Minute 65 den dritten Treffer nachlegen. Dieses Mal wusste Kevin Lepschy den Spielzug zu vollenden und das Spielgerät in den Maschen zu versenken. Mit diesem Tor setzte Lepschy auch gleichzeitig den Schlusspunkt in der Partie, denn recht viel mehr passierte in den letzten 25 Minuten nicht mehr. Die Gastgeber verwalteten ihre Führung und der Gast konnte keine Ideen finden, um den Anschluss zu machen. So blieb es beim 3:0 Heimerfolg für die Union Neuhofen/Krems.

Mario Hieblinger, Trainer Union Neuhofen/Krems:

„Die erste Halbzeit war eher zach. Es war nicht wirklich viel los und beide Mannschaften boten ein bescheidenes Niveau. Im zweiten Durchgang sind wir ganz anders aufgetreten. Gleich nach Wiederanpfiff konnten wir in Führung gehen und anschließend noch weitere Tore machen. Wir haben mehr Druck gemacht in der Offensive, Gschwandt hat eher bedacht agiert. Die zweite Hälfte ist auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen, weshalb es ein verdienter Sieg war.“

Die Besten:

Union Neuhofen/Krems: Kevin Lepschy (LV), Lukas Holzinger (ZDM) und Balint Rodzser Miskovicz (ST)

