Gunskirchen hat gegen Neukirchen/V.-P. die Oberhand

Details Montag, 21. September 2020 14:08

In der sechsten Runde der Bezirksliga Süd trafen die beiden Mannschaften der Union Oberndorfer Gunskirchen und der Union Böckhiasl Neukirchen an der Vöckla-Puchkirchen aufeinander. Die Mannen von Coach Andreas Reich konnten in der vergangenen Runde einen Erfolg in Attergau verbuchen und behielten somit den Anschluss an die Spitzenplätze. Die Gäste mussten gegen Frankenburg eine harte Niederlage einstecken. Vor heimischer Kulisse zeigten die Gunskirchner über weite Strecken einen sehr guten Auftritt, weshalb man am Ende auch als Sieger vom Platz ging.

Neukirchen kommt zurück

Den besseren Start erwischten auch die Schützlinge von Trainer Reich. Schon früh kamen die Heimischen zu guten Gelegenheiten, nach einem Stangenschuss kamen die Gäste aber vorerst mit einem blauen Auge davon. Dibran Rrahmani sorgte aber nach nur elf Minuten für Jubel unter den heimischen Zuschauern. Nach der Führung ließen es die Gastgeber aber wieder ruhiger angehen, was sich die Neukirchner zu nutzen machten. Gut zehn Minuten später gelang Karim Ameti mit einem 1000-Gulden-Schuss der Ausgleich. Die Gäste hatten Feuer gefangen und wollten den zweiten Treffer, der schließlich in Minute 29 folgte. Bernhard Bauernfeind setzte einem schnellen Konter mit dem 1:2 ein gelungenes Ende. Bis zur Halbzeit blieb der Gast weiter am Drücker, Gunskirchen wusste einen weiteren Treffer aber zu verhindern.

Gunskirchen am Ball

Nach der Pause wirkten die Heimischen wieder deutlich frischer und holten sich das Zepter zurück in ihre Hand. Es dauert gut eine Viertelstunde, dann fiel der Ausgleich. Konstatin Kitzmüller sorgte in Minute 61 für den Ausgleich. Gunskirchen drückte weiter und konnte gut Möglichkeitne vorweisen, von Neukirchen war in dieser Phase wenig zu sehen. Schließlich führte Aleksander Popovic sechs Minuten später mit einem Lupfer aus der Distanz die Führung herbei. Dieses Mal blieben die Hausherren aber am Ball nach der Führung und gaben diese auch nicht mehr aus der Hand. In der Nachspielzeit erzielte dann der eingewechselte Thomas Schick seinen zweiten Treffer in der Kampfmannschaft. Mit diesem Tor fand die Partie auch ihr Ende, denn Schiedsrichter Robert Platzer pfiff die Partie nach dem Treffer ab. Für Gunskirchen ist es der zweite 4:2-Erfolg hintereinander, wodurch man in der Tabelle noch näher an die Spitze rankommt.

Andreas Kratochwill, Sportlicher Leiter Union Gunskirchen:

„Wir hatten von Anfang an das Kommando. Nach dem 1:0 haben wir dann aber einen Gang runtergeschaltet und Neukirchen ist ins Spiel gekommen. Nach der Pause haben wir das gleiche Gesicht gezeigt wie zu Beginn der Partie. Wir haben sozusagen ein richtiges Feuerwerk abgeliefert. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient, wir hätten sogar noch mehr Tore machen können. Aufgrund der ganzen Spielanlage ist der Sieg sehr verdient.“

Die Besten:

Union Gunskirchen: Dibran Rrahmani (ST) und Konstantin Kitzmüller (ST)

