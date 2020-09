SPG Allhaming/Weißkirchen 1b entführt Punkt aus Schlierbach

Details Montag, 28. September 2020 13:17

Tabellenführer Union Schlierbach und die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b bildeten am Sonntagnachmittag den Abschluss der siebten Runde der Bezirksliga Süd. Auf dem Papier galten die Hausherren als klarer Favorit, bekanntlich sind solche „klaren“ Spiele aber meistens die schwersten. Und genau das bestätigte die SPG auch, die den Heimischen mehr als Probleme bereitete. Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung.

Juniors mit Erfolg

Nach wenigen Sekunden näherten sich die Gastgeber schon an die gegnerische Gefahrenzone an, der Kopfball von Andreas Tiefenthaler verfehlte sein Ziel aber knapp. Wenig später wurden auch schon die Gäste aktiv im Angriffsdrittel und sorgten für Gefahr. Insgesamt verlief die Anfangsphase sehr ausgeglichen. In Minute 25 gelang den Gästen aber der Durchbruch und die Führung ging gleich miteinher: es ging über die linke Seite, von wo aus ein Stangler in Philipp Umgeher einen Abnehmer fand. Die Schlierbacher leiteten sofort Gegenmaßnahmen ein, brachten das runde Leder aber nicht im Eckigen unter. Nach einer halben Stunde verhinderten Manuel Pimmingstorfer und Daniel Hollinger mit vereinten Kräften den zweiten Treffer der Spielgemeinschaft. Vor der Pause ergaben sich noch zwei Möglichkeiten auf den Ausgleich, die jedoch erneut nicht in Bares umgemünzt werden konnten. So schickte Schiedsrichter Gentijan Balaj die Mannschaften mit einer hauchdünnen Führung für die Juniors in die Pause.

Ausgleich in Unterzahl

Der zweite Durchgang begann chaotisch. Auf beiden Seiten herrschte Hektik, weshalb kein richtiger Spielfluss zu Stande kam. Zusätzlich wurde die Partie zunehmend härter, war den Unparteiischen zu einigen Verwarnungen veranlasste. Nach gut zwanzig Minuten hatte Dominik Balog dann den Ausgleich am Fuß, zeigte aber Nerven und verzog aus kurzer Distanz. Die Schlierbacher machten es sich durch den Ausschluss von Julian Lueger in der 71. Minute noch zusätzlich schwerer. Nachdem Pimmingstorfer eine weitere Chance zu Nichte gemacht hatte, traf Tiefenthaler auf der anderen Seite ins Schwarze. Die Nummer sieben der Hausherren traf in Minute 78 per Kopf zum Ausgleich. Allhaming konnte aus der nummerischen Überlegenheit keinen großen Profit schlagen, das Spiel blieb weiter ausgeglichen. Nach 90 Minuten stand schließlich ein gerechtes 1:1 Unentschieden.

Raphael Watzinger, Sektionsleiter Union Schlierbach:

„Wir haben nur schwer in die Partie gefunden und haben die Anfangsphase gänzlich verschlafen. Wir hatten zwar noch die Chancen auf den Ausgleich, haben es aber einfach nicht sauber zu Ende gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir uns dann durch eine Dummheit selbst geschwächt, haben aber durch einen Standard den Ausgleich machen können. Es war sicher nicht unsere beste Leistung, aber wir sind trotzdem zufrieden, da wir weiter ungeschlagen sind. Am Ende ist das Unentschieden sicher gerecht gewesen.“

Die Besten:

Union Schlierbach: Andreas Tiefenthaler (ST)

SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors: Florian Himmelbauer (IV) und Philipp Umgeher (ST)