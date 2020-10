SV Pichl nimmt drei Punkte aus Neuhofen/Krems mit

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 18:47

Unter regnerischen Verhältnissen begrüßte die Union Neuhofen an der Krems am Samstagnachmittag den SV Entholzer Pichl. Die Gastgeber spielen bis dato eine sehr gute Saison und finden sich nach einem fulminanten 3:6 Auswärtssieg in Gunskirchen auf Platz vier der Bezirksliga Süd wieder. Beim SVP musste man andererseits schon fünf Pleiten aus sieben Runden einstecken und befindet sich momentan am Relegationsplatz. Das hinderte die Schützlinge von Klaus Hofmeister aber nicht daran, drei Punkte und damit den dritten Saisonsieg aus Neuhofen mitzunehmen.

Kein richtiger Spielfluss

Zu Beginn taten sich beide Mannschaften noch schwer in das Spiel zu finden. Der Regen machte den Unterboden tief, darauf musste man sich erst einstellen. Nach einer guten Viertelstunde waren dann schließlich beide im Spiel angekommen und annähernd auf Betriebstemperatur. So starteten die Hausherren über Kevin Lepschy den ersten Annäherungsversuch, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Anders sah das Ganze bei den Gästen aus, die Offensiv durch Effektivität glänzen konnten: Daniel Petersdorfer war in Minute 17 genau am richtigen Fleck und brachte seine Jungs per Kopf in Front. Wenig später prüfte man Gästekeeper Manuel Moser und zwang diesen zu einer Parade mit vollem Einsatz. Gleiches galt für Marvin Panhölzl, der wenige Minuten nach dem Gegentreffer einen zweiten verhindern konnte. Ein richtiger Spielfluss entwickelte sich aber weiterhin nicht wirklich, auch wenn beide Mannschaften darum bemüht waren. Nach gut dreißig Minuten gelang den Jungs von Spielertrainer Mario Hieblinger unter seiner Beteiligung schließlich der Ausgleich: Hieblinger bediente Lepschy mit einer perfekten Hereingabe, der diese ebenso gut verwertete. Nach dem Ausgleich hielten die Gäste den Ball in ihren Reihen, und ließen weder Offensiv noch Defensiv Aufseher entstehen. Somit ging es mit dem Remis in die Pause.

Ein Tor reicht

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich vorerst nicht viel an der Statik der Partie. Pichl versuchte geduldig zu spielen und Möglichkeiten oder Räume abzuwarten. Neuhofen kam nicht wirklich nach vorne und tat sich schwer mit dem ruhigen Spiel der Gäste. Nach 66 Minuten machte sich die Geduld der Pichler schließlich belohnt: Ingo Bizjak traf in die Maschen und stellte den alten Vorsprung wieder her. Für die Zuschauer bot sich anschließend ein klassischer „Herbstkick“ – Pichl konzentrierte sich auf die Verwaltung ihres Vorsprungs und Neuhofen fand keine wirkliche Lösung, um die Hintermannschaft ihres Gasts zu durchbrechen. Auch Schiedsrichter Jasmin Imsirovic musste bei der angespannten Lage immer den Überblick bewahren und verwies Peter Schmuckermayr in der vierten Minute der Nachspielzeit schließlich noch mit gelb-rot des Platzes. Am Ende stand der 1:2 Auswärtssieg von Pichl.

Roman Fuchsberger, Sportkoordinator SV Pichl:

„Wir sind natürlich als Underdog angereist. Wir haben einige Änderungen in der Aufstellung und der Taktik vorgenommen und haben versucht erst einmal die Defensive zu stabilisieren und auf Konter zu lauern. Wir haben das Spiel gut unter Kontrolle gehabt, auch wenn Neuhofen die größeren Spielanteile gehabt hat, aber ohne wirkliche Chancen. Genau über so einen Konter sind wir auch nach vorne gekommen und haben die Führung gemacht. Das Spiel war vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, in unserer Situation zählen aber Punkte. Im Endeffekt haben wir ein Tor mehr gemacht und haben gewonnen.“

Die Besten:

Union Neuhofen/Krems: Mario Hieblinger (IV) und Simon Kollnberger (ST)

SV Pichl: Stefan Hessenberger (IV) und Jakub Rosulek (ZOM)