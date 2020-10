Premiere: Attergau fügt Schlierbach erste Niederlage zu

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 19:29

In der neunten Runde Bezirksliga Süd bot sich dem UFC Attergau die Chance, den letzten Platz endlich zu verlassen. Was die Aufgabe etwas schwieriger macht, man gastiert bei der Union Schlierbach. Die Gastgeber mussten erst vergangene Woche die Tabellenführung an Frankenburg abgeben, nur weil man zwei Mal in Folge nicht gewinnen konnte. Was es das Kräftemessen aber zu einer Bärenaufgabe für Attergau macht: Schlierbach musste sich noch kein einziges Mal in dieser Saison geschlagen geben. Das heißt, bis zu dieser Runde, denn der Underdog kam nach einem Rückstand zurück und drehte die Partie.

Alles offen

Auf einem vom Regen getränkten, tiefen Platz taten sich beide Mannschaften zu Beginn noch etwas schwer. Relativ schnell entwickelte sich aber ein offenes Hin und Her. Eine gute Viertelstunde war gespielt, da sprach Schiedsrichter Marco Wolfsberger den Heimischen einen Elfmeter zu. UFC-Schlussmann Martin Eder stellte sich in weiterer Folge aber als Elfmeterkiller heraus, denn er parierte den Strafstoß – nur um wenige Minuten später doch hinter sich greifen zu müssen. Andreas Tiefenthaler verlängerte einen langen Ball, genau in den Lauf von Thomas Hornhuber. Die Nummer neun der Hausherren war auf und davon und machte die Führung klar. Danach entstand wieder ein offener Schlagabtausch. Erst Minuten vor der Pause passierte der nächste Treffer, dieses Mal aber für den Gast. Die Kugel flog in der Box der Heimischen zu Boden, dort entstand erst einmal Chaos. Johannes Hemetsberger behielt aber den Überblick und schob das runde Leder zum Ausgleich über die Linie.

Attergau setzt sich durch

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste am Drücker und konnten die größeren Spielanteile vorweisen. Davon alleine kann man sich zwar noch nichts kaufen, es eröffneten sich aber Räume und Gelegenheiten für Attergau. So geschehen in Minute 68: ein Ball kam von halblinks in den Sechzehner, wo Michael Binder am schnellsten handelte und das Spielgerät in die Maschen haute. Der UFC blieb weiter am Drücker und ließ hinten nichts anbrennen – Schlierbach fand über die gesamte zweite Hälfte nicht wirklich einen Weg, sich aus dem Pressing zu befreien und gefährlich zu werden. Kurz vor Ende konterten die Gäste den Gastgeber auch noch im eigenen Stadion aus und machte den dritten Treffer. Binder wurde vom eingewechselten Fabio Födinger perfekt bedient und konnte so seinen zweiten Treffer machen.

Roman Untersberger, Trainer UFC Attergau:

„Der Platz war extrem tief und von Latschen übersäht. Unser Tormann hat uns mit dem parierten Elfmeter natürlich am Leben gehalten. Generell war Schlierbach zu Beginn ein wenig besser. Mit Dauer des Spiels haben wir aber besser reingefunden, haben mehr und mehr Zweikämpfe gewonnen und konnten den Ausgleich machen. In der Pause haben wir zwei oder drei Sachen umgestellt und haben alles noch besser gemacht. Schlierbach hat im Prinzip keine Chance mehr gehabt. Wir haben einfach wenig zugelassen, was der Grundstein für den Erfolg heute waren.“

Die Besten:

UFC Attergau: Martin Eder (TW), Martin Schobesberger (RV) und Michael Binder (RM)