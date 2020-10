Kein Sieger zwischen Gschwandt und Vöcklamarkt Juniors

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 20:50

Achter gegen neunter, ein Punkt Unterschied – das waren die Vorzeichen der Partie Union Unis Gschwandt gegen UVB Vöcklamarkt Juniors. Der Gastgeber erspielte sich vergangene Runde gegen Schlierbach einen Punkt, was diese die Tabellenführung der Bezirksliga Süd kostete. Vöcklamarkt kam gegen Vorchdorf unter die Räder und musste eine deutliche Niederlage einstecken. Im heutigen Kräftemessen ließ sich kein Sieger ausmachen, womit beide ihre Position in der Tabelle beibehalten.

Gavric legt vor

Noch keine zwei Minuten waren auf der Anzeige vergangen, da waren die Gäste schon mehr als knapp an der Führung dran, lediglich Gerald Reischenböck konnte einen Blitzstart des UVB noch verhindern. Nachdem die ersten zehn Minuten klar dem Gast gehörten, wurden die Heimischen langsam wach und spielten ebenfalls nach vorne. Die Zeit lief weiter ab und beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken. Richtige Torszenen bekamen die Zuschauer nicht wirkliche viele zu sehen. Erst in Minute 37, als Gschwandt zum ersten Mal eine zwingende Chance bekam, und diese sogleich nutzen konnte. Die Hausherren spielten einen Freistoß auf die rechte Seite, dort brachte Reischenböck den Ball in die Box. Martin Gavric wartete dort schon sehnlichst auf die Hereingabe, die er per Kopf verwerten konnte. Die letzten Minuten der ersten Hälfte verliefen aber dann wieder ohne weitere Aufreger im Sand, weshalb die Union Gschwandt die knappe Führung mit in die Pause nahm.

Selbe Statik

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht wirklich viel an der Statik der Partie: beide versuchten nach vorne zu spielen, richtig gefährlich wurde es aber selten. Erst in Minute 70 wurde es wieder spannender, als die Gäste in den Sechzehner der Hausherren eindrangen. Dort fiel ein Stürmer von Vöcklamarkt und es gab Strafstoß. Damir Gavric konnte den Elfmeter sogar parieren, Schiedsrichter Karl Waldl ließ ihn aber wiederholen und Liam Streng machte den Ausgleich im zweiten Versuch. Die Gäste wurden anschließend durch einen weiteren Standard gefährlich, als ein Kopfball nach einem Corner an der Querlatte landete. Im Gegenzug hatten die Gastgeber durch Gavric die Chance auf den Sieg, der Stürmer zeigte jedoch Nerven und verstolperte die Möglichkeit aus kurzer Distanz. Schlussendlich blieb es bei einem 1:1 Unentschieden.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

„Vöcklamarkt hatte gleich nach eineinhalb Minuten eine dicke Chance. Nach einer Viertelstunde sind wir munter geworden und das Spiel war eigentlich ausgeglichen. Auch nach der Pause war es eher ausgeglichen. Der Elfmeter war aus meiner Sicht fragwürdig. Anschließend haben beide noch eine gute Chance gehabt, letztendlich ist es aber bei dem Unentschieden geblieben. Unterm Strich kein war es kein ungerechtes Unentschieden. Für uns sind es zu Hause aber trotzdem eher zwei verlorene Punkte muss ich sagen.“

Die Besten:

Union Gschwandt: Nedim Rizvanovic (ZM) und Martin Gavric (ST)

UVB Vöcklamarkt Juniors: Dennis Schönegger (LM)