Spät aber doch - Frankenburg mit Maximalausbeute bei den Vöcklamarkt Juniors

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 12:22

Am Samstagnachmittag kam es in der elften Runde Bezirksliga Süd zu einem spannenden Duell mit Derby-Charakter. Die UVB Vöcklamarkt Juniors empfing den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg im BLACK CREVICE-Stadion. Den rund 150 Zuschauern bot sich ab der ersten Minute ein sehr schönes und schnelles Bezirksliga Spiel. Über die gesamten 90 Minuten blieb das Spiel offen, erst ganz am Ende konnte der Favorit das Kräftemessen für sich entscheiden.

Hohes Tempo – keine Tore

Ab der ersten Sekunde waren beide Mannschaften zu 100 Prozent voll auf Betriebstemperatur. Schnell entwickelte sich ein temporeiches und sehenswertes Bezirksliga Spiel auf hohem Niveau. Einziges Manko: Torszenen. Da beide Mannschaften äußerst präsent waren und sich nicht wirklich Fehler leisteten, bekamen die Zuschauer keine wirklich aufregenden Torchancen zu sehen. Hier und da gab es einen Versuch aus der Ferne, oder ein Standard kam annähernd gefährlich auf ein Tor. In Summe kamen die beiden Tormänner aber nicht wirklich ins Schwitzen. Dafür waren vor allem die Mittelfeldketten verantwortlich. In der Spielfeldmitte schenkte man sich keinen Meter, sodass keiner wirklich einen Angriff aufbauen konnte. Ein schönes Spiel war es also in Hälfte eins allemal, lediglich die Tore fehlten noch. Deshalb ging es nach 45 Minuten mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Last-Minute-Sieg

Auch im zweiten Durchgang konnten beide Mannschaften wieder ein hohes Spieltempo entwickeln. Mehr als zwanzig Minuten geht es wieder hin und her, ehe sich Frankenburg den ersten Fehler im Stellungsspiel leistete und die Juniors das eiskalt ausnutzten. Im Mittelfeld stimmte die Organisation der Gäste nicht ganz, worauf Hinata Senkyu auf und davon war. Der Vöcklamarkter Offensivakteur zog vom linken Sechzehnereck ab und versenkte die Kugel im langen Eck. Der Gast wurde nun noch präsenter und drückte auf den Ausgleich. Neun Minuten nach dem Rückschlag sollte dieser schließlich gelingen: nach einem Eckball kam das runde Leder zu Matthias Lohinger, der zwischen Elfmeterpunkt und Strafraumgrenze abzog und das Spielgerät ebenfalls im langen Eck unterbrachte. Das gab dem TSV noch mehr Aufwind und man drängte auf den Siegestreffer. Die Zeit verging und es sah so aus, als könnten die UVB Juniors die Punkteteilung über die Zeit bringen. Zwei Minuten vor Schluss ertönte jedoch die Pfeife von Schiedsrichter Christof Kaiblinger und es gab Strafstoß. Frankenburg schickte Selman Neziri zum ruhenden Ball. Der Spielmacher des Titelaspiranten behielt die Nerven und verwertete den Elfmeter zum 1:2.

Hubert Peiskammer, Sportlicher Leiter TSV Frankenburg:

„Es war ein sehr sehr gutes Bezirksliga-Spiel auf einem hohen Niveau. In der ersten Halbzeit ist es hin und her gegangen und in Wahrheit gab es keine Hochkaräter. Nach einem Stellungsfehler im Mittelfeld haben sie die Führung gemacht. Wir haben dann aber gedrückt und das 1:1 gemacht. Wir haben weiter Druck ausgeübt und haben uns durch einen Elfmeter mit dem 1:2 belohnt. Unterm Strich war es natürlich glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit verdient.“

Die Besten:

UVB Vöcklamarkt Juniors: Roland Krempler (IV)

TSV Frankenburg: Selman Neziri (ZOM)