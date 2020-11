Freistoßtreffer von Mayr reicht - Allhaming/Weißkirchen 1b mit Sieg gegen Buchkirchen

Details Sonntag, 01. November 2020 12:56

Viele Spiele fanden in der zwölften Runde der Bezirksliga Süd nicht statt, die Partie SPG Allhaming/Weißkirchen 1b gegen Union Buchkirchen fand aber sehr wohl statt. Die Gastgeber spielten eine sehr ausgeglichene Saison, kommen auf vier Siege und drei Remis, sowie vier Niederlagen. Mit 15 Punkten steht man im gesicherten Mittelfeld. Bei den Gästen sieht es noch nicht so sicher aus. Erst letzte Runde konnte man die Abstiegsplätze verlassen, behält aber weiterhin nur einen Vorsprung von drei Punkten auf Schlusslicht Neukirchen. Trotz einer weiteren Niederlage in dieser Runde überwintert man nicht auf einem Abstiegsplatz.

Direkter Freistoß sitzt

Trotz der Tabellensituation ließ sich von Beginn an keine spielbestimmende Mannschaft ausmachen. Auf tiefem Unterboden schenkten sich die Teams von Thomas Schober und Thomas Stranzinger keinen Meter. Was an diesem Tag an spielerischer Feinheit fehlte, machten beide mit Einsatz und körperbetonten Spielstilen wett. In der Offenisve sah es auf beiden Seiten eher mau aus. Man konnte sich zwar immer wieder annähern, die Schussversuche, meist aus der Distanz, verfehlten aber entweder ihr Ziel oder landeten genau in den Händen der jeweiligen Hintermänner. Mit Fortdauer konnten die Gäste aber die etwas größeren Spielanteile für sich beanspruchen. Ein Tor gelang jedoch nur einer Mannschaft, den Juniors aus Allhaming/Weißkirchen: Leonhard Mayr trug einen Freistoß perfekt an und versenkte den ruhenden Ball in den Maschen von Gästekeeper Philipp Huemer. Mit der knappen Führung ging es schließlich auch in die Halbzeit.

Keine weiteren Treffer

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Statik der Partie. Buchkirchen war weiterhin mehr am Ball und versuchte zu spielen, der Gastgeber war bemüht das bestmöglich zu unterbinden. Nach einer guten Stunde waren die Buchkirchner mit einem Kopfball nahe am Ausgleich dran, verfehlten das Gehäuse aber knapp. Allhaming lauerte derweil auf Konter, wusste diese aber nicht sauber zu Ende zu spielen und konnte so ebenfalls keinen weiteren Treffer nachlegen. Das Spiel blieb weiter offen und hart umkämpft, richtig zwingende Torchancen gab es jedoch keine mehr. So brachten die Mannen von Coach Schober die knappe Führung aus der ersten Hälfte über die 90 Minuten und strichen zum Ende der Saison noch einen weiteren Dreier ein.

Thomas Schober, Trainer SPG Allhaming/Weißkirchen 1b:

„Es war eine hart umkämpfte Partie. Es war wirklich auf Augenhöhe, Buchkirchen war vielleicht etwas besser als wir. Wir sind durch einen Standard in Führung gegangen und haben schlussendlich auch dadurch gewonnen. Auch zweite Hälfte war körperbetont und Buchkirchen war etwas besser. Es war wirklich eine ordentliche Leistung von beiden Mannschaften, und wenn Buchkirchen so weiter macht, haben sie sicher nichts mehr mit den hinteren Rängen zu tun.“

Die Besten:

SPG Allhaming/Weißkirchen 1b: Patrick Blaimschein (TW), Florian Himmelbauer (IV) und Rene Höpoldseder (IV)

Union Buchkirchen: Uwe Milich (IV) und Christoph Roitner (ST)