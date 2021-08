Das Beste zum Schluss: SV Pichl erzielt Remis gegen Frankenburg in der Nachspielzeit

Details Samstag, 21. August 2021 20:13

1:1 hieß es nach dem Spiel des SV Spar Hochhauser Pichl gegen den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg. 200 Zuseher verfolgten im Fensterstadion Pichl ein Spiel, das bis in die Nachspielzeit nach einem Sieg für das Gästeteam aussah.

Zuseher, die sich viele Tore bereits in der ersten Halbzeit erwartet hatten, mussten auf die zweite Hälfte warten: So ging es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.



It's not over 'til it's over



Der TSV Frankenburg ging durch Sebastian Burgstaller in der 51. Minute in Führung. In der 86. Spielminute pfiff Schiedsrichter Fritz Erlinger einen Freistoß für SV Pichl, welcher allerdings nicht verwertet wurde. Die Gäste schafften es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn dem SV Pichl gelang in der Nachspielzeit (95.) der Ausgleichstreffer durch Moritz Öhlinger. Am Ende stand es zwischen dem SV und Frankenburg pari.

Dieses Spiel brachte eine tabellarische Veränderung mit sich: Der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg verbesserte sich auf Platz sieben, während Pichl punktegleich auf Rang neun abrutschte.

Bezirksliga Süd: SV Spar Hochhauser Pichl – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 1:1 (0:0)

51 Sebastian Burgstaller 0:1

95 Moritz Oehlinger 1:1

