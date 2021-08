Vorchdorf deklassiert Ohlsdorf in nur 24 Minuten!

Details Sonntag, 22. August 2021 09:54

Das mit Spannung erwartete Spitzenduell zwischen der ASKÖ Ohlsdorf und der ASKÖ Vorchdorf war bereits nach 24 Minuten entschieden. Mit zwei Assists und einem Tor war Vorchdorfs Peter Orosz, der vergangene Woche seinen 40. Geburtstag feierte, Matchwinner im Duell mit Meisterschaftsfavorit Ohlsdorf.

Die Vorchdorfer kauften dem überlegenen Herbstmeister der letzten beiden Jahre von der ersten Minute an den Schneid ab und nutzten ihre Dominanz effektiv. Bereits in der vierten Minute übernahm Vorchdorfs Rückkehrer Peter Orosz einen weiten Einwurf von Tobias Raab, drang in den Strafraum ein und bediente seinen Angriffskollegen Kevin Wallmen mustergültig - dieser hatte keine Mühe den Führungstreffer für die Almtaler zu erzielen - 0:1!

Kurz nach dem Führungstreffer war es mit Kristian Karabet der zweite Vorchdorf-Rückkehrer, der die Führung mit einem Freistoß aus 20 Metern im zweiten Versuch ausbaute - 0:2 in der neunten Minute!

Perfekte Taktik gegen harmlose Gastgeber!

Die Hausherren fanden gegen die dominanten Gäste kein Rezept, hatten in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen häufig das Nachsehen und mussten so kurz darauf den nächsten Treffer einstecken. Geburtstagskind Peter Orosz übernahm einen weiten Ball, ließ zwei Verteidiger aussteigen und versenkte die Kugel souverän zur Vorentscheidung - 0:3 in Minute 19! Nur vier Minuten später war es wiederum der Ex-Internationale Peter Orosz, der mit starker Vorarbeit Kevin Wallmen den Doppelpack servierte - 0:4 nach genau 23 Minuten und 50 Sekunden. Die Vorchdorfer vergaben bis zum Pausenpfiff weitere Chancen, die auch einen höheres Halbzeitergebnis gerechtfertigt hätten.

Ohlsdorf konsolidiert - aber keine weiteren Tore!

Nach Wiederbeginn versuchten die Gastgeber dem weiterhin flotten Spiel eine Wende zu geben, allerdings scheiterten die bemühten Versuche allesamt an der dicht gestaffelten Defensive der Vorchdorfer. Auch ein Dreifach-Wechsel von Ohlsdorf-Trainer Hutterer in der 60. Minute verfehlte seine Wirkung. Die Gastgeber kamen zwar noch zu einem Lattentreffer, aber das war letztendlich zu wenig, um an die souverän agierenden Vorchdorfer noch ernsthaft heranzukommen.







Wöchentliche Bestätigung notwendig!

"Ich gratuliere unserem gesamten Team für diese Top-Leistung und bin begeistert, was unsere Burschen vor allem in der ersten Hälfte gezeigt haben. Wir haben Ohlsdorf bereits im Traunsee-Almtal-Cup besiegt und wollten diesen Erfolg unbedingt bestätigten. Dank der perfekten Einstellung durch unseren Trainer Lukas Huemer, einem überragendem Peter Orosz und einer tollen Mannschaftsleistung ist dies eindrucksvoll gelungen. Nun heißt es diesen guten Start Woche für Woche zu bestätigen, nur dann haben wir auch das Anrecht über einen möglichen Aufstieg in die Landesliga nachzudenken", hält Sportvorstand Hans Kronberger den Ball trotz zweier Siege weiterhin flach.

