Ohlsdorf überflügelt Buchkirchen in der Tabelle - Mit einem 2:0-Auswärtserfolg

Details Samstag, 28. August 2021 11:44

Die ASKÖ Ohlsdorf hat sich gegen die Union Buchkirchen mit 2:0 durchgesetzt und damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Vor 110 Zusehern in der Arena Buchkirchen verwertete Martin Antol für Ohlsdorf einen Freistoß.

Schöner Freistoßtreffer in der 35. Spielminute beim Spiel Union Buchkirchen gegen ASKÖ Ohlsdorf: Martin Antol schoss für Ohlsdorf das Tor zum 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.



Auswärtssieg gelungen



In der 69. Minute brachte die ASKÖ Ohlsdorf das Netz zum Zappeln: Matthäus Anys durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von Ohlsdorf. Die Ohlsdorfer fuhren also mit einem Auswärtssieg in der Tasche heim.





Mit diesem Sieg zog die ASKÖ Ohlsdorf an Buchkirchen vorbei auf Platz sechs. Das Heimteam aus Buchkirchen fiel auf die achte Tabellenposition zurück.

Bezirksliga Süd: Union Buchkirchen – ASKÖ Ohlsdorf, 0:2 (0:1)

35 Martin Antol 0:1

69 Matthaeus Anys 0:2

