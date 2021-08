Kosumi macht den Unterschied - Gunskirchen mit Heimsieg gegen Attergau

Details Samstag, 28. August 2021 12:42

Die Union Oberndorfer Gunskirchen holte den ersten Saisonsieg gegen den UFC Attergau durch einen 2:1-Erfolg im eigenen Stadion: 220 Zuseher verfolgten den Heimsieg in der Oberndorfer-Arena Gunskirchen.

Was für ein Start: Erste Minute, erstes Tor! Kaum war das Spiel angepfiffen, lag UFC Attergau bereits in Front. Johannes Hemetsberger markierte in der ersten Minute die 1:0-Führung. Aleksander Popovic traf kurz darauf zum 1:1 zugunsten der Union Gunskirchen (17.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Alblir Kosumi das 2:1 nach (40.). Mit diesem Stand, also einer knappen 2:1-Führung für das Heimteam, ging es in die Kabinen zur Pause.



Keine weiteren Tore



Den Grundstein für den Sieg über den UFC Attergau legte Gunskirchen bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Im Klassement machte die Union Oberndorfer Gunskirchen einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz.

UFC Attergau hingegen rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Bezirksliga Süd: Union Oberndorfer Gunskirchen – UFC Attergau, 2:1 (2:1)

1 Johannes Hemetsberger 0:1

17 Aleksander Popovic 1:1

40 Alblir Kosumi 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!