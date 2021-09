Zweimal Orosz, zweimal Wallmen - Vorchdorf mit 5:0-Heimsieg gegn Buchkirchen

Details Samstag, 04. September 2021 11:40

Die ASKÖ Schachner Vorchdorf erteilte der Union Buchkirchen eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. 150 Zuseher durften in der Schachner-Arena Vorchdorf je zwei Doppelpacker beobachten: Peter Orosz und Kevin Wallmen waren für vier der fünf Tore veranwortlich. Vorchdorf steht nun mit einer ausgezeichneten Zwischenbilanz auf Tabellenplatz eins: 12 Punkte und 13:1-Torverhältnis nach vier Spielen.

Mit drei Siegen in Folge empfing der Gastgeber ASKÖ Schachner Vorchdorf die Union Buchkirchen mit breiter Brust. Und schon die erste Halbzeit bestätigte ihre Leistung. Peter Orosz trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein und nur drei Minuten später zeichnete Kevin Wallmen für das 2:0 der ASKÖ Schachner Vorchdorf verantwortlich (18.). Noch vor der Halbzeit legte Orosz seinen zweiten Treffer nach (44.), für ihn ist es bereits Saisontor Nummer fünf. Mit einem 3:0-Zwischenstand gingen die Vorchdorfer relativ entspannt in die Kabine. Der Spielstand gab die spielerische Leistung beider Teams bis jetzt sehr gut wieder. ASKÖ Schachner Vorchdorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.





Aus 3:0 wird 5:0



Der vierte Streich des Spitzenreiters, der sich wohl zurecht Gedanken über den Aufstieg in die höhere Spielklasse diese Saison macht, war bereits zum zweiten Mal Wallmen vorbehalten (54.). Eigentlich war die Union Buchkirchen schon geschlagen, als Kevin Schneider das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (68.). In den letzten zehn Minuten verwalteten die Gastgeber ihr Ergebnis, was natürlich absolut verständlich war. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Harald Scharinger fuhr die ASKÖ Schachner Vorchdorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.





Die Heimmannschaft ASKÖ Schachner Vorchdorf ist mit zwölf Punkten aus vier Partien optimal in die Saison gestartet.

Trotz der Niederlage belegt die Union Buchkirchen weiterhin den neunten Tabellenplatz. 3:12 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Schachner Vorchdorf – Union Buchkirchen, 5:0 (3:0)

15 Peter Orosz 1:0

18 Kevin Wallmen 2:0

44 Peter Orosz 3:0

54 Kevin Wallmen 4:0

68 Kevin Schneider 5:0

