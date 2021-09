Pichl-Tormann sieht Rot - Bei 2:3-Niederlage gegen Neuhofen an der Krems

Details Samstag, 04. September 2021 14:35

Der SV Spar Hochhauser Pichl und die Union Neuhofen an der Krems lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Vor 200 Zusehern im Fensterstadion in Neuhofen kassierte der Pichler Tormann Hakan Sabur die Rote Karte für Foulspiel.

Die Partie SV Spar Hochhauser Pichl gegen Union Neuhofen an der Krems hatte schon in den ersten Spielminuten einiges zu bieten: So sah der Pichler Torhüter Hakan Sabur in der dritten Minute bereits den Roten Karton, außerdem pfiff Schiedsrichter Anel Haliti Elfmeter für die Gäste aus Neuhofen an der Krems. Simon Kollnberger verwertete diesen souverän und brachte somit den SV Spar Hochhauser Pichl in der dritten Minute ins Hintertreffen. In der 25. Minute brachte Florian Eisenhuber das Netz der Pichler erneut zum Zappeln und es stand somit 0:2 aus Sicht des Gastgebers. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Fatlum Ibrahimi das 1:2 zugunsten des SV Pichl (40.). Die Union Neuhofen an der Krems führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.





Gerstmair erlöst Neuhofen an der Krems



Nach der Pause in der 47. Minute erzielte Qail Idrizi das 2:2 für den SV Spar Hochhauser Pichl. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Lukas Gerstmair, der mit seinem Treffer in der 86. Minute die späte Führung der Union Neuhofen an der Krems sicherstellte. Zum Schluss feierten die Neuhofener also einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Pichl.



Trotz der Niederlage belegt der SV Spar Hochhauser Pichl weiterhin den elften Tabellenplatz. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet mit einem 5:7-Torstand weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bei der Union Neuhofen an der Krems präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6). Durch die drei Punkte gegen den SV Pichl verbesserte sich die Union Neuhofen mit sieben Punkten auf Platz vier. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat Neuhofen momentan auf dem Konto.

Bezirksliga Süd: SV Spar Hochhauser Pichl – Union Neuhofen an der Krems, 2:3 (1:2)

3 Simon Kollnberger 0:1

25 Florian Eisenhuber 0:2

40 Fatlum Ibrahimi 1:2

47 Qail Idrizi 2:2

86 Lukas Gerstmair 2:3

