Heinzlmeier bringt Thalheim Auswärtssieg - 2:1-Erfolg bei Ohlsdorf

Details Sonntag, 05. September 2021 10:06

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der ASKÖ Ohlsdorf und der Union GB KFZ BAUER Thalheim, die mit 1:2 endete. Der Thalheimer Heiko Heinzlmeier brachte mit seinen zwei Toren die drei Punkte erfolgreich nachhause. 149 Zuseher waren im Sportzentrum Ohlsdorf dabei.

Die Spielbegegnung ASKÖ Ohlsdorf gegen Union GB KFZ Bauer Thalheim startete früh mit einem Tor: Die ASKÖ Ohlsdorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Heiko Heinzlmeier das 1:0 für die Union Thalheim erzielte. In der restlichen Spielzeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der knappen 1:0-Führung für die Union GB KFZ Bauer Thalheim. Schiedsrichter Oliver Labmayer pfiff schließlich zur Pause ab.



Heinzlmeier bringt drei Punkte



Das 1:1 der ASKÖ Ohlsdorf stellte Daniel Lexl kurz nach dem Wiederanpfiff sicher (50.). Der Treffer zum 2:1 sicherte der Union GB KFZ BAUER Thalheim nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Heinzlmeier in diesem Spiel (74.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:1 schließlich abpfiff, hatte der Gast die drei Zähler unter Dach und Fach.





Mit vier Zählern aus vier Spielen steht die ASKÖ Ohlsdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle, nämlich auf Platz acht mit einem 4:7-Torverhältnis. Die bisherige Saisonbilanz des Heimteams bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Im Tableau hatte der Sieg der Union GB KFZ Bauer Thalheim keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei mit zehn Punkten und einem 9:4-Torverhältnis. Thalheim weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – Union GB KFZ BAUER Thalheim, 1:2 (0:1)

8 Heiko Heinzlmeier 0:1

50 Daniel Lexl 1:1

74 Heiko Heinzlmeier 1:2

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!