Lepschy rettet Remis - 1:1 zwischen Neuhofen an der Krems und Allhaming/Weißkirchen 1b

Details Samstag, 11. September 2021 18:08

In der Bezirksliga Süd trennten sich Union Neuhofen an der Krems und SPG Allhaming/Weißkirchen 1b 1:1. 200 Zuseher auf dem Sportplatz Neuhofen an der Krems sahen eine durchaus ausgeglichene Partie auf Augenhöhe.

Am Freitag Abend stand die Spielbegegnung zwischen Union Neuhofen an der Krems und SPG Allhaming/Weißkirchen 1b in der Bezirksliga Süd auf dem Programm. In den ersten Minuten bestätigte sich jene Erwartung, wonach hier eine Partie auf Augenhöhe stattfindet. Nicolae Mates versenkte die Kugel per Foulelfmeter zum 1:0 (23.). SPG Allhaming/Weißkirchen 1b ging also mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen, als Schiedsrichter Aleksandar Joldzic zur Halbzeitpause pfiff.



Ein Tor für einen Punkt



Nur acht Minuten nach Ende der Halbzeitpause glich der Gastgeber aus: Kevin Lepschy ließ sich in der 53. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die Union Neuhofen an der Krems. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften, welche je ein Tor für einen Punkt erzielten.





Die Union Neuhofen an der Krems besetzt momentan mit acht Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 7:7 ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat die Union Neuhofen an der Krems derzeit auf dem Konto. Die Union Neuhofen an der Krems ist somit seit vier Spielen unbezwungen.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b im Klassement momentan auf Platz zehn mit einem 6:8-Torverhältnis. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Allhaming/Weißkirchen 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bezirksliga Süd: Union Neuhofen an der Krems – SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, 1:1 (0:1)

23 Nicolae Mates 0:1

53 Kevin Lepschy 1:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!