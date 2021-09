Vorchdorf bestätigt Tabellenführung - 3:2-Auswärtserfolg bei Thalheim

Details Samstag, 11. September 2021 18:49

Die gute Serie der Union GB KFZ BAUER Thalheim seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Das Heimteam verlor gegen die ASKÖ Schachner Vorchdorf mit 2:3 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Die Vorchdorfer hingegen konnten den ersten Tabellenplatz souverän behaupten. 340 Zuseher waren bei einer tor- und temporeichen Partie auf dem Sportplatz Thalheim Freitag Abend dabei.

Am Freitag Abend stand in der Bezirksliga Süd das Spitzenspiel zwischen Union GB KFZ BAUER Thalheim und ASKÖ Schachner Vorchdorf auf dem Zettel, der aktuelle Tabellenzweite empfing also den Ersten. In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Das Tor zur 1:0-Führung der Gäste aus Vorchdorf bestätigte jedoch in der 24. Spielminute das erfolgreiche Pressing-Konzept, gepaart mit individueller Klasse des Torschützen Kristian Karabet, der einnetzte. Für das 2:0 der ASKÖ Schachner Vorchdorf zeichnete Peter Orosz nur eine Minute darauf verantwortlich (25.). Die Hintermannschaft der Union Thalheim ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.



Kajic-Tor zu spät für Ausgleich



Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Aladin Midzic verkürzte Almedin Durmisevic für die Union GB KFZ BAUER Thalheim in der 53. Minute auf 1:2. Dieser Anschlusstreffer zeichnete sich bereits ab, da der Gastgeber offensichtlich mit neuen Kräften aus der Kabine kam und das Spiel in den ersten Minuten der zweiten Spielhälfte durchaus dominierte. Auch in den nächsten Minuten konnten die Zuseher eine intensive Partie verfolgen, der Ausgleich lag immer wieder in der Luft. Doch es kam anders: Kevin Schneider brachte durch einen beeindruckenden Sololauf den Ball zum 3:1 zugunsten der ASKÖ Schachner Vorchdorf über die Linie (84.). In der Nachspielzeit (94.) gelang Matej Kajic der Anschlusstreffer für die Union GB KFZ BAUER Thalheim, allerdings zu spät um eventuell noch einen Punkt zu ergattern. Schließlich sprang für die ASKÖ Vorchdorf gegen die Union GB KFZ BAUER Thalheim ein Dreier heraus, welcher die Gäste weiterhin auf dem ersten Platz rangieren lässt.





Für die Union GB KFZ BAUER Thalheim gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. In der Tabelle liegt die Union GB KFZ BAUER Thalheim nach der Pleite weiter mit zehn Punkten und einem 11:7-Torverhältnis auf dem zweiten Rang.





Die ASKÖ Schachner Vorchdorf führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. 16 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der Bezirksliga Süd - und auch nur drei erhaltene Gegentreffer bis jetzt sprechen für eine solide Defensivarbeit. Die ASKÖ Schachner Vorchdorf setzt den furiosen Saisonstart also fort.

Bezirksliga Süd: Union GB KFZ BAUER Thalheim – ASKÖ Schachner Vorchdorf, 2:3 (0:2)

24 Kristian Karabet 0:1

25 Peter Orosz 0:2

53 Almedin Durmisevic 1:2

84 Kevin Schneider 1:3

94 Matej Kajic 2:3

