Vorchdorf bleibt nach 3:0-Sieg gegen Gunskirchen ungeschlagener Tabellenführer

Mit der ASKÖ Schachner Vorchdorf und der Union Oberndorfer Gunskirchen trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien die ASKÖ Vorchdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Vor 300 Zusehern in der Schachner-Arena Vorchdorf spielten die Vorchdorfer groß auf.

Kevin Wallmen wollte die drei Punkte für sein Team gleich in der ersten Spielhälfte sicherstellen. Ein Doppelpack brachte den Tabellenführer in eine komfortable Position: Wallmen war gleich zweimal zur Stelle (24./28.). In der verbleibenden Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der 2:0-Führung für die Heimmannschaft als Schiedsrichter Leopold Wagner zur Halbzeitpause abpfiff.



Kevins mit drei Treffern



Auch in der zweiten Spielhälfte waren die Gastgeber aus Vorchdorf tonangebend was die Torchancen betrifft: In der 62. Minute zum Beispiel konnte der Tormann der Gäste, Manuel Metzger, eine Topchance der Vorchdorfer nur mit einer Glanzparade abwehren. Doch schließlich fiel folgerichtig das dritte Tor für den aktuellen Tabellenführer, als Kevin Schneider zum 3:0 (72.) traf. Am Ende blickte die ASKÖ Schachner Vorchdorf auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über die Union Oberndorfer Gunskirchen.







Die ASKÖ Schachner Vorchdorf konnte sich gegen Gunskirchen auf eine sattelfeste Defensive verlassen und steht weiterhin als souveräner Tabellenführer in der Bezirksliga Süd da. An der ASKÖ Vorchdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Bezirksliga Süd. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, die Vorchdorfer zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat die ASKÖ Schachner Vorchdorf alle für sich entschieden.





Die Union Oberndorfer Gunskirchen holte auswärts bisher nur einen Zähler. Mit acht Zählern aus sechs Spielen steht die Union Oberndorfer Gunskirchen momentan auf dem fünten Platz. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Gunskirchen momentan auf dem Konto.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Schachner Vorchdorf – Union Oberndorfer Gunskirchen, 3:0 (2:0)

24 Kevin Wallmen 1:0

28 Kevin Wallmen 2:0

72 Kevin Schneider 3:0

