Gunskirchen eine Nummer zu groß – Buchkirchen kommt im Derby unter die Räder

Details Samstag, 25. September 2021 09:34

Nach einer klaren 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Vorchdorf letzte Woche empfing die Union Gunskirchen zum Start in Runde 7 der Bezirksliga Süd den Lokalrivalen Buchkirchen. Ebenso musste die Union Buchkirchen im Derby gegen Thalheim die vierte Saisonniederlage hinnehmen und hofft nun im wichtigen Derby wieder voll anschreiben zu können. Dort gab es aber nichts zu holen, 6:0 leuchtete es nach neunzig gespielten Minuten von der Anzeigetafel.

Freistoß ins Glück

Rund 300 Zuschauer sahen in den ersten zwanzig Derbyminuten ein Abtasten beider Mannschaften. Gunskirchens Sulimani hatte nach einem weiten Ball über die Buchkirchner Abwehr die erste Chance auf 1:0 zu stellen, jedoch parierte der 20-jährige Silber im Kasten der Gäste stark. Die Heimelf wurde darauffolgend stärker, konnte aber keine zwingenden Chancen kreieren. Schließlich war es ein Freistoß, der den Bann brach: Rrahmani trat den ruhenden Ball perfekt auf den freistehenden Thumfart und dieser köpfte zur 1:0 Führung ein. Während die Gästefans auf eine Reaktion ihrer Mannschaft warteten, drückte Gunskirchen auf das 2:0 und diese belohnten sich kurz vor der Pause: Ein abgefälschter Ball landete bei Rrahmani und dieser ließ sich nicht zwei Mal bitten und schloß sicher zum 2:0 ab. Direkt danach ging es in die Halbzeitpause.

Derbystimmung pur: 4 Tore und Gelb-Rote Karte

Nach dem Seitenwechsel agierte die Union Buchkirchen etwas mutiger, versuchte den schnellen Anschlusstreffer zu erzielen – zwingend wurde man aber nicht. Gunskirchen bewies abermals seine Effizienz: Stürmer Sulimani stellte, zehn Minuten nach Wiederanpfiff, auf 3:0. Nun schien die Partie bereits entschieden, jedoch sah Mayr vier Minuten nach dem dritten Treffer für unsportliches Verhalten die Ampelkarte – die Heimelf agierte nun in Unterzahl. Auch mit einem Spieler weniger waren die Mannen von Andreas Reich eine Nummer zu groß für die Elf aus Buchkirchen und begruben alle aufkommenden Zweifel. Innerhalb von zwölf Minuten machten Rrahmani mit seinem zweiten und dritten Treffer, sowie Hautzinger das halbe Dutzend voll und schickten die Union Buchkirchen mit einer verdienten 6:0-Niederlage nach Hause.

Stimme zum Spiel

Andreas Reich (Trainer Union Gunskirchen): ,,Es war ein absolut verdienter Sieg. Von Anfang an hatten wir die Kontrolle über die Partie und deswegen geht der Sieg, auch in dieser Höhe, mehr als in Ordnung. Nach der Niederlage gegen Vorchdorf bin ich sehr stolz auf die Reaktion meiner Mannschaft.‘‘

Die Besten: Dibran Rrahmani, Florim Sulimani

