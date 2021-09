"Kampfbetontes Spiel" - Vorchdorf mit 2:1-Sieg bei Frankenburg

Details Sonntag, 26. September 2021 17:04

Peter Orosz war der Mann des Spiels in der Begegnung zwischen TSV Baugruppe Schmid Frankenburg gegen ASKÖ Schachner Vorchdorf in der Bezirksliga Süd: Mit seinen zwei Toren war er beim 2:1-Auswärtserfolg der Gäste für die drei Punkte hauptverantwortlich. 180 Zuseher verfolgten im Frankenburger Georg Kettl-Stadion ein laut Vorchdorf-Trainer Lukas Huemer "Spiel auf Augenhöhe". Nach Spielende zeigte sich Huemer zufrieden: "Sind sehr froh, dass wir heute in Frankenburg gewonnen haben!"

In der 28. Minute zeigte der Frankenburger Spieler Luca Brand, wer hier Herr im Haus ist, als er in der 28. Minute den Führungstreffer markierte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause zu sein schienen, nutzte Peter Orosz seine Chance und glich kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:1 aus (42.) für seine Vorchdorfer. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand als Referee Herbert Haslehner die ersten 45 Minuten abpfiff.



Orosz mit Siegtreffer



Zehn Minuten nach Wiederanpfiff der zweiten Spielhälfte ging die ASKÖ Schachner Vorchdorf durch den zweiten Treffer von Orosz in Führung (55.). Es sollte der Siegtreffer in dieser Partie für die Gäste aus Vorchdorf sein. Mit den geholten drei Punkten bleiben die Vorchdorfer somit an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd.







Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von TSV Baugruppe Schmid Frankenburg derzeit nicht, wo man sich aktuell mit einem 10:14-Torverhältnis und sechs Punkten befindet. Die Hintermannschaft der Gastgeber steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 14 Gegentore kassierte der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg im Laufe der bisherigen Saison. Ein Sieg, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Frankenburger bei. Es war das vierte Spiel in Folge ohne Erfolg.





Gegner ASKÖ Schachner Vorchdorf hingegen beißt sich in der Aufstiegszone fest. An den Gästen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst viermal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Bezirksliga Süd. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, die ASKÖ Schachner Vorchdorf zu stoppen. Von den sieben absolvierten Spielen hat die ASKÖ Schachner Vorchdorf alle gewonnen. Die Vorchdorfer stehen also mit einem 21:4-Torverhältnis und 21 Punkten am Platz der Sonne.





Stimme zum Spiel:





Lukas Huemer (Trainer ASKÖ Schachner Vorchdorf):



"Wir hatten heute einen starken, aggressiven Gegner mit viel Leidenschaft. Unser Sieg war letztendlich verdient. Vor allem die zweite Halbzeit war dann ein Spiel auf Augenhöhe, ein kampftbetontes Spiel. Wir haben den Kampf angenommen und das Spiel für uns entschieden. Wir sind froh, dass wir auswärts gegen Frankenburg gewonnen haben."







Die Besten:



ASKÖ Schachner Vorchdorf: Marco Kontschieder (IV), Kristian Karabet (ZM)

Bezirksliga Süd: TSV Baugruppe Schmid Frankenburg – ASKÖ Schachner Vorchdorf, 1:2 (1:1)

28 Luca Brand 1:0

42 Peter Orosz 1:1

55 Peter Orosz 1:2

