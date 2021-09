Hötzinger sorgt spät für klare Verhältnisse - 2:1-Sieg von Vöcklamarkt Juniors gegen Thalheim

Details Sonntag, 26. September 2021 18:08

Mit einem 2:1-Sieg gegen Union GB KFZ BAUER Thalheim gelang UVB Vöcklamarkt Juniors am Samstag in der siebten Runde der Bezirksliga Süd der erhoffte erste Sieg. Vor 150 Zusehern im Black Crevice-Stadion holte der Gastgeber einen 0:1-Rückstand auf. Der Siegestreffer von Simon Hötzinger kam in den letzten Spielminuten. In der Tabelle hat dieses Ergebnis jedoch für beide Mannschaften aktuell keine Auswirkungen.

Samstagnachmittag stand in der siebten Runde der Bezirksliga Süd die Begegnung zwischen UVB Vöcklamarkt Juniors und Union GB KFZ BAUER Thalheim auf dem Programm: Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Heiko Heinzlmeier mit dem 1:0 für seine Thalheimer zur Stelle (42.). Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung als Referee Rudolf Hofinger zur Halbzeitpause abpfiff.



Später Siegtreffer



In Minute 63 gelang den UVB Vöcklamarkt Juniors der Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Dennis Schönegger. Gegen Spielende hin wurden die Gastgeber stärker und erzielten schließlich noch den späten Siegtreffer: Die Union GB KFZ BAUER Thalheim musste den Treffer von Simon Hötzinger zum 2:1 für die Vöcklamarkter hinnehmen (84.). Somit verbuchten die Gastgeber einen maximalen Punktegewinn.





Die UVB Vöcklamarkt Juniors befinden sich trotz dieses Sieges weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd, mit einem 7:14-Torverhältnis und fünf Punkten. Auf ihrem Konto haben die Vöcklamarkter aktuell einen Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.



Der Spielgegner aus Thalheim steht hingegen mit einem 13:9-Torverhältnis und 13 Punkten auf dem dritten Platz. Aktuelle Bilanz: vier Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.







Die Besten:



UVB Vöcklamarkt Juniors: Lukas Hüttmaier (IV), Dennis Schönegger (ST)

Bezirksliga Süd: UVB Vöcklamarkt Juniors – Union GB KFZ BAUER Thalheim, 2:1 (0:1)

42 Heiko Heinzlmeier 0:1

63 Dennis Niklas Schoenegger 1:1

84 Simon Hoetzinger 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!