Erste Niederlage für Vorchdorf im Spitzenspiel gegen Gschwandt - Tiefenthaler mit Last Minute-Siegtreffer

Vor 425 Zusehern in der Schachner-Arena Vorchdorf ist es am Samstagnachmittag in der achten Runde der Bezirksliga Süd passiert: Im Spitzenspiel und Derby zwischen ASKÖ Schachner Vorchdorf und Union Unis Gschwandt kassierten die Vorchdorfer ihre erste Niederlage in dieser Saison: Mit einem 0:1 verließ die Heimmannschaft nach einem späten Siegtreffer von Stefan Tiefenthaler in der Nachspielzeit den Platz. Die Tabellenplatzierung bleibt jedoch für beide Teams unverändert.

Spannung lag in der Luft als es am Samstagnachmittag in der achten Runde der Bezirksliga Süd zum Derby getarnt als Spitzenspiel zwischen ASKÖ Schachner Vorchdorf und Union Unis Gschwandt kam: Die ersten Spielminuten signalisierten bereits, dass sich beide Teams hier und heute nichts schenken werden, körperlich war es also durchaus eine intensive Auseinanderseitzung. Doch Torchancen standen nach guten 20 Minuten auf beiden Seiten keine auf dem Zettel, es sah bis jetzt nach einem klassichen 0:0 aus. Obwohl die Vorchdorfer mehr Spielanteile hatten und besser kombinierten, konnten sie daraus keinen gewinnbringenden Vorteil erzielen, es blieb bei den Torchancen. In Spielminute 25 tat sich der Gschwandtner Tormann Damir Gavric als Retter hervor, als er einen strammen Torschuss von Vorchdorf-Stümer Peter Orosz gekonnt abwehrte. Die Gäste aus Gschwandt hingegen erspielten sich ihre erste wirkliche nennenswerte Torchance kurz vor der Pause, welche aber ebenfalls keinen Torerfolg einbrachte. Als Referee Peter Oberlaber zum Gang in die Kabinen nach den ersten 45 Minuten abpfiff, lautete das Zwischenresultat demzufolge nach wie vor 0:0.





Tiefenthaler erlöst Gschwandt spät



Auch in der zweiten Spielhälfte konnten die 425 anwesenden Zuseher vor allem eine Neutralisierung beider Seiten beobachten, zwingende Torchancen waren auch nach der Halbzeitpause eher abwesend. Als gefährlichste Chance war an dieser Stelle ein Flankenschuss von Vorchdorf-Spieler Kevin Schneider in der 62. Minute zu verzeichnen, der aber von Gschwandt-Verteidiger Philip Leeb knapp vor der Linie entschärft wurde. Die Zuseher mussten sich schließlich 92 Minuten für das erste Tor in diesem Spiel gedulden: Die Union Unis Gschwandt brach den Bann in der Nachspielzeit, als Stefan Tiefenthaler den aus seiner Sicht so wichtigen Treffer erzielte, der letztendlich zum Sieg führte (92.) und den Rückstand auf Tabellenführer Vorchdorf auf drei Punkte verkürzte. Die Gschwandtner fuhren also als Derbysieger heim und behaupteten den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd.





"Niederlage motiviert uns"



Spielerisch war dieses Spiel, so ehrlich musste man als neutraler Zuschauer sein, aber nicht auf jenem Niveau, das sich wohl viele zuvor erwartet hatten. Lukas Huemer, Trainer von ASKÖ Schachner Vorchdorf, meinte nach Spielende: "Einmal musste die Serie reißen. Schade ist nur, dass wir gerade vor so vielen Zuschauern im Derby unsere Stärken nicht wirklich zur Geltung bringen konnten. Aber diese Niederlage haut uns sicher nicht aus der Bahn, sondern motiviert uns, noch intensiver zu arbeiten, um die Führungsposition weiter halten zu können."







Derbysieger Union Unis Gschwandt steht nach diesem 1:0-Erfolg somit also mit einem 18:9-Torverhältnis und 18 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd. Die aktuelle Bilanz nach acht Runden lautet: fünf Siege und drei Unentschieden.





ASKÖ Schachner Vorchdorf bleibt an der Tabellenspitze mit einem 21:5-Torverhältnis und 21 Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen: sieben Siege und eine Niederlage.







Die Besten:



Union Unis Gschwandt: Stefan Tiefenthaler (ST), Janko Sirocic (DM), Philip Leeb (RV)





Bezirksliga Süd: ASKÖ Schachner Vorchdorf – Union Unis Gschwandt, 0:1 (0:0)

92 Stefan Tiefenthaler 0:1

