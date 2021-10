Doppelpacker Lexl und Tokic führen Ohlsdorf zum 6:1 gegen Neuhofen an der Krems

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 14:53

Am Samstagnachmittag erspielte sich die ASKÖ Ohlsdorf in der achten Runde der Bezirksliga Süd einen eindrucksvollen 6:1-Sieg gegen Union Neuhofen an der Krems. Vor 140 Zusehern im Sportzentrum Ohlsdorf netzten Daniel Lexl und Ivan Tokic für ihr Team doppelt ein. Mit diesem Heimsieg verbesserten sich die Ohlsdorfer auf den siebten Tabellenplatz.

In Minute 13 machte Daniel Lexl von ASKÖ Ohlsdorf vor, in welche Richtung es in dieser Begnung mit der Union Neuhofen an der Krems gehen sollte, als er den Führungstreffer für die Hausherren erzielte. Diese eine Tor war Lexl jedoch nicht genug, sodass er sogleich per Freistoß einen Treffer zum 2:0 nachlegte. Der Akteur traf somit gleich zweimal ins Schwarze (13./28.). Kurz vor der Halbzeitpause schraubte Rainer Atzlinger das Ergebnis in der 39. Minute mit dem 3:0 für seine Ohlsdorfer in die Höhe. Und nur zwei Minuten darauf verkürzte Balint Miskovicz per Freistoß auf 1:3 zugunsten der Union Neuhofen an der Krems (41.). Mit einer 3:1-Führung für die ASKÖ Ohlsdorf ging es in die Halbzeitpause, als Referee Gabriel Wiesinger nach den ersten 45 Minuten abpfiff.



Zwei Tokic-Treffer



Nach Wiederanpfiff gelang Ivan Tokic innerhalb vojn sechs Minuten ein Doppelpack (53./59.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. In der 83. Minute kassierte Samuel Hahn bei dern Gästen aus Neuhofen an der Krems noch für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. In der Schlussphase besorgte Martin Antol schließlich den sechsten und somit letzten Treffer für Ohlsdorf (86.) in diesem Spiel. Schlussendlich verbuchte die ASKÖ Ohlsdorf gegen die Union Neuhofen einen überzeugenden Heimerfolg.







ASKÖ Ohlsdorf konnte durch diesen souveränen Heimerfolg auf den siebten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd klettern und steht dort im Moment mit einem 17:13-Torverhältnis und elf Punkten. Nach acht Runden lautet die aktuelle Bilanz der Ohlsdorfer: drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.





Gegner Union Neuhofen an der Krems bleibt aufgrund dieser Niederlage auf dem neunten Platz und befindet sich dort im Moment mit einem 12:19-Toverhältnis und acht Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen lautet: zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.





Die Besten:



ASKÖ Ohlsdorf: Ivan Tokic (ST), Niklas Grafinger (RV)





Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – Union Neuhofen an der Krems, 6:1 (3:1)

13 Daniel Lexl 1:0

28 Daniel Lexl 2:0

39 Rainer Alois Gregor Atzlinger 3:0

41 Balint Rodzser Miskovicz 3:1

53 Ivan Tokic 4:1

59 Ivan Tokic 5:1

86 Martin Antol 6:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!