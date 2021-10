Schlierbach bleibt nach 3:1-Sieg bei Neukirchen/V.-Puchkirchen auf dem vierten Platz

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:21

Durch ein 3:1 holte sich die Union Schlierbach drei Punkte bei der Union Neukirchen/V.-Puchkirchen in der achten Runde der Bezirksliga Süd am Samstag. Das Spiel fand vor 180 Zusehern auf dem Sportplatz Union Neukirchen an der Vöckla bei spätsommerlichen Temperaturen statt.

Die erste erwähnenswerte Torchance in diesem Spiel ergab sich in der 22. Minute für die Gäste aus Schlierbach, als Andreas Tiefenthaler am überragenden Schlussmann des Gegners, Georg Kreuzer, mit seinem Versuch scheiterte. Jener Tiefenthaler brachte aber sein Team dann in der 33. Minute mit seinem Treffer nach vorne. Allerdings glich Jakob Reisz kurz vor der Pause in der 44. Minute per Elfmeter zum 1:1 aus. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, als Referee Aladin Midzic zur Halbzeitpause abpfiff. Unentschieden lautete der Zwischenstand.





Schlierbach erhöht in Halbzeit Zwei



Der Zeitraum zwischen der 60. und 70. Spielminute wurden nach der Pause spielentscheidend: Für das zweite Tor der Union Schlierbach war Thomas Hornhuber verantwortlich, der in der 62. Minute das 2:1 besorgte. Und sieben Minuten später beförderte Sebastian Krammer das Leder zum 3:1 der Gäste über die Linie (69.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:1 abpfiff, jubelten die Schlierbacher über einen gelungenen Auswärtssieg.





Union Neukirchen/V.-Puchkirchen rutschte nach dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd ab und steht dort aktuell mit einem 15:17-Torverhältnis und neun Punkten. Nach acht Runden lautet die Bilanz: drei Siege und fünf Niederlagen.





Union Schlierbach steht nach diesem Erfolg weiterin auf dem vierten Tabellenplatz und befindet sich dort zurzeit mit einem 16:7-Torverhältnis und 15 Punkten. Die Bilanz heißt nach acht Runden so: vier Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage.







Stimme zum Spiel:



Falko Feichtl (Trainer Union Schlierbach):



"Wir waren heute ungefährdet. Defensiv waren wir sehr kompakt und die ganze Mannschaft hat gut nach hinten gespielt. In der Offensive waren wir aber oft zu ungenau, haben aber trotzdem unsere Chancen genützt und somit die Tore erzielt."





Die Besten:



Union Schlierbach: Fabain Pramhas (LV), Sebastian Krammer (IV)





Bezirksliga Süd: Union Neukirchen/V.-Puchkirchen – Union Schlierbach, 1:3 (1:1)

33 Andreas Tiefenthaler 0:1

44 Jakob Rudolf Reisz 1:1

62 Thomas Hornhuber 1:2

69 Sebastian Krammer 1:3

