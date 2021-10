Junge Juniors setzen Aufwärtstrend fort – 2:1-Heimerfolg gegen Gunskirchen

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 13:39

Im Samstagsduell der 9. Runde der Bezirksliga Süd trifft die Union Gunskirchen auswärts auf die UVB Juniors, die 1b-Mannschaft des Regionalligisten UVB Vöcklamarkt. Nach dem furiosen 6:0-Derbysieg gegen Buchkirchen konnten die Gunskirchner den Aufschwung nicht mitnehmen und verloren im nächsten Derby gegen Thalheim deutlich mit 4:1. Währenddessen konnten die UVB Juniors ihre Niederlagenserie beenden und holten aus den letzten zwei Spielen vier Punkte. Schließlich konnte sich die Laganda-Elf nach 90 gespielten Minuten durchsetzen und feierte einen verdienten 2:1-Heimerfolg.

Senkyu bringt Heimelf in Front

Rund 100 Zuseher fanden sich im BLACK CREVICE – Stadion ein und sahen in den ersten zwanzig Minuten ein Abtasten beider Mannschaften. Die Gunskirchner waren zwar optisch überlegen, konnten aber keine zwingenden Chancen kreieren. Mit fortlaufender Spielzeit wurde die Heimelf stärker, konnte man mit einer gut Lauf- und Zweikampfleistung die Gäste immer weiter in ihre Hälfte drängen. In der 39. Minute war es dann so weit: Der 20-jährige Japaner Hinata Senkyu verwertete einen schönen Pass zum verdienten 1:0 für die Juniors. Mit diesem Stand ging es für die beiden Mannschaften auch in die Pause.

Juniors weiterhin tonangebend

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild kaum, die Juniors waren weiterhin überlegen und die Gäste aus Gunskirchen bekamen keinen Zugriff auf das Spiel. Das 2:0 lag schon in der Luft und diesmal war es der 19-jährige Gerbl, der durch einen abgefälschten Schuss die Führung seiner Mannschaft ausbaute. In der Schlussviertelstunde kamen die Gunskirchner dann nochmal zurück, Popovic brachte in der 86. Minute nochmal Spannung in die Partie und stellte auf 1:2 aus Sicht der Gäste. Der Lucky Punch wollte schließlich nicht gelingen, traf man in der Nachspielzeit nur den Innenpfosten. Die junge Elf rund um Trainer Thomas Laganda siegt durchaus verdient gegen schwache Gunskirchner und setzen ihren Aufwärtstrend fort.

Andreas Kratchowil (Sportlicher Leiter Union Gunskirchen)

,,Die jungen Vöcklamarkter waren heute die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Mit einer beherzten Lauf- und Zweikampfleistung haben sie meiner Mannschaft das Spiel sehr schwer gemacht.‘‘

