2:2 in Frankenburg – Mutige Heimelf verpasst Sieg

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 19:22

Nachdem die Union Thalheim in der 8. Runde der Bezirksliga Süd überraschend gegen den Vorletzten aus Vöcklamarkt verloren hatte, fand man letzte Woche wieder souverän in die Erfolgsspur. Nun schielen die Mannen von Trainer Philipp Eder wieder auf die Tabellenspitze. Um dieses Vorhaben auch in die Tat umzusetzen, ist ein Sieg gegen den TSV Frankenburg unabdingbar. Dieses Vorhaben gelang jedoch nicht, die Heimelf nahm nach einem 2:2-Unentschieden einen verdienten Punkt mit.

Starker Start der Heimelf

Rund 180 Zuschauer haben sich an diesem sonnigen Sonntagnachmittag im Georg-Kettl-Stadion eingefunden und sahen in den ersten 20 Spielminuten, ganz entgegen den Erwartungen, eine sehr mutige, hochstehende Heimelf. Dementsprechend bejubelte auch die Müller-Elf den ersten Treffer in dieser Partie: Scheibl war es, der seine Mannschaft mit einem sehenswerten Freistoß in den Knick in Front brachte. Trainer Eder reagierte prompt auf die schwache Anfangsphase seiner Mannschaft, stellte um und so kamen die Gäste mit fortlaufender Spielzeit besser im Spiel an. Haslgruber hatte in der 32. Minute die größte Chance zum Ausgleich, verpasste aber nur knapp. So ging es für die Gäste mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Drei Tore und eine Ampelkarte

Im Vergleich zu Halbzeit eins kamen die Thalheimer nun deutlich aggressiver und motivierter aus der Kabine. So war es Kolb, der einen Fehler im Aufbauspiel der Müller-Elf ausnutzte und den durchaus verdienten Ausgleich erzielte. Dieser währte aber keine drei Minuten: Hinterberger kam am Sechzehner zum Schuss, traf seinen Mitspieler und der Ball fand irgendwie den Weg ins Tor. Erneute Führung für Frankenburg! Das Spiel war aber noch lange nicht entschieden: Thalheim reagierte erneut auf den Rückstand, konnte aber nicht wirklich zwingend werden. So musste ein Freistoß herhalten: Kapitän Steiner fand im Strafraum Durmisevic und dieser egalisierte mit seinem Kopfball die erneute Führung der Heimelf. In den Schlussminuten wurde es dann nochmal spannend: Steiner sah in der 87. Minute die Ampelkarte wegen Kritik und die Heimelf warf in den Schlussminuten nochmal alles nach vorne, konnte sich aber schlussendlich nicht mehr belohnen.

Philipp Eder (Trainer Union Thalheim)

,,Aufgrund der zweiten Hälfte ist es ein durchaus verdienter Punkt meiner Mannschaft. Die Union Frankenburg trat sehr mutig auf und machte es uns sehr, sehr schwer.‘‘

