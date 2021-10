Schlierbach dreht die Partie – Vorchdorf mit zweiter Saisonniederlage

Details Samstag, 16. Oktober 2021 12:01

Nach der Last-Minute-Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Gschwandt fand der ASKÖ Vorchdorf in der letzten Runde mit einem 2:1-Arbeitssieg wieder in die Erfolgsspur. Die Vorchdorfer sind nun souverän an der Spitze der Bezirksliga Süd angekommen und dürfen weiterhin von der Landesliga träumen. Der Gegner der Huemer-Elf heißt diesmal Union Schlierbach und die wird alles daransetzen, um den Tabellenführer ein wenig zu ärgern. Und das gelang! Trotz Rückstand kämpften sich die Gäste nochmal zurück und gewannen mit 1:3 auf fremden Boden.

Der Tabellenführer zeigte seine Klasse

Rund 200 Zuschauer haben sich in der Schachner Arena in Vorchdorf eingefunden und sahen in den ersten Spielminuten eine dominante Heimelf. Der Tabellenführer zeigte von Anfang an seine Klasse und belohnte sich schließlich in der 27. Minute mit dem ersten Treffer dieser Freitagabendpartie: Schneider war es, der einen Ballverlust der Schlierbacher aus elf Metern zum 1:0 verwertete. Das Geschehen änderte sich nach dem Treffer kaum, die Huemer-Elf war den Gästen in allen Belangen überlegen, konnte jedoch keinen weiteren Treffer mehr erzielen. So ging es mit einer Heimführung in die Pause.

Feichtl fand die richtigen Worte

Nach Anpfiff von Hälfte zwei zeigten die Gäste nun ein anderes Gesicht: Hohes Anpressen, um den Spielaufbau des Tabellenführers zu unterbrechen, war das Rezept für die zweite Halbzeit. Trotzdem gehörte die erste Topchance in Halbzeit zwei den Vorchdorfern: Orosz war es, der den Ball knapp am langen Eck vorbeilegte und somit das 2:0 knapp verpasste. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und drückten weiter hoch an. Diese Spielweise trug schließlich ihre Früchte: Nach einem Ballverlust 35m vor dem Kasten von Radner, spielte man sich mit starken Kurzpassspiel in den 16er der Heimelf und am Ende war es Rettenbacher, der die Führung egalisierte. Schlierbach wollte nun die drei Punkte unbedingt in die Stiftsgemeinde mitnehmen. Keine sechs Minuten war es dann so weit, ein Fehler von Radner führte zur Führung der Gäste. Schlierbachs Manuel Winter musste den Ball nur mehr über die Linie drücken. Vorchdorf kam nach dem späten Gegentreffer nicht mehr ins Spiel und schließlich war es abermals Winter, der mit dem 1:3 aus Sicht der Gäste den Auswärtssieg perfekt machte.

Falko Feichtl (Trainer Union Schlierbach)

,,Es waren zwei gegensätzliche Halbzeiten. Nach einer schwachen ersten Halbzeit zeigte meine Mannschaft eine enorme Leistungssteigerung und ich bin sehr stolz, dass man diese Partie noch drehen konnte.''

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!