Neuhofen siegt im Krisengipfel – Rote Laterne nun in Buchkirchen

Details Samstag, 16. Oktober 2021 18:39

Abstiegskampf in der 10. Runde der Bezirksliga Süd: Die Union Buchkirchen trifft daheim auf die Union Neuhofen! Die Buchkirchner, als auch die Neuhofner hätten sich den Saisonstart wohl ganz anders vorgestellt. Beide Teams stehen nach neun gespielten Runden in der unteren Tabellenhälfte, jeweils mit lediglich acht mageren Punkten. Selbsterklärend die Wichtigkeit dieser Partie. Nach 90 gespielten Minuten konnten die Gäste aus Neuhofen das Spiel mit 1:3 für sich entscheiden.

Kollnberger trifft – Hüttmayr egalisiert

Vor etwa 150 Zuschauern gab es in den Anfangsminuten dieser Samstagspartie kaum nennenswerte Aktionen. Das Spielgerät bewegte sich lediglich im Mittelfeld, Strafraumaktion waren Mangelware. Mit fortlaufender Spielzeit hatten die Gäste aus Neuhofen ein wenig mehr von der Partie, aber richtig zwingend wurde man in dieser Phase auch nicht. Der erste Treffer dieser Partie gelang schließlich den Gästen. Simon Kollnberger bekam nach einem Ballverlust der Gäste auf Höhe des 16ers die Kugel und stellte mit dem ersten richtigen Torschuss auf 1:0 aus Sicht der Gäste. Die Buchkirchner reagierten schnell auf den Gegentreffer und mit der ebenfalls ersten gelungenen Passstafette überspielte man keine 180 Sekunden später die Abwehr der Neuhofner. Hüttmayr war es, der den Ball am Neuhofen-Torwart Brandstetter überlegt ins rechte Kreuzeck schob – Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Spielstand bat Schiedsrichter Erlinger zum Pausentee.

Neuhofen mit der Entscheidung

Der Ausgleich tat den Gastgebern sichtlich gut. Man konnte eine klare Leistungssteigerung erkennen und ließ das Leder geschickt im Angriffsdrittel laufen. Trotzdem fand man wie in Hälfte eins kaum Chancen vor, der letzte Pass wollte nicht gelingen. Neuhofen konnte gut gegen die anlaufenden Buchkirchner dagegenhalten und fand mit jeder Minute besser in diese zweite Halbzeit. Das Chancenplus lag dann schließlich auf Seiten der Gäste. Mit vielen Schüssen aus der zweiten Reihe wollte man diesen Auswärtsdreier unbedingt mitnehmen. Und in der 60. Minute war es dann so weit: Dominik Dora war es, der aus rund 25 Metern den Ball ins linke Eck versenkte und seine Mannschaft wieder auf die Siegerstraße brachte. Danach klang das Geschehen ab in der Union Buchkirchen-Arena, die Neuhofner verwerteten die Führung geschickt und ließen keinen Torschuss aufs Gehäuse von Torhüter Brandstetter zu. Die Buchkirchner fanden wieder ins alte Muster, waren nervös im Spielaufbau und taten sich im Spiel nach vorne unglaublich schwer. Zehn Minuten vor Schluss machte Kollnberger den Sack dann endgültig zu und stellte mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag auf eine komfortable 3:1-Führung. Das war nun auch der Endstand. Durch den 0:3-Auswärtserfolg im Parallelspiel des SV Pichl gegen ASKÖ Ohlsdorf gaben die Pichler die rote Laterne, dem schlechteren Torverhältnis geschuldet, an Union Buchkirchen weiter.

Mario Hieblinger (Trainer Union Neuhofen):

,,Am Ende bin ich der Meinung, dass wir den Sieg heute verdient eingefahren haben. Gerade nach dieser Negativserie war der Sieg heute auch umso wichtiger, auch wenn man die Tabellensituation von Buchkirchen und uns beachtet.‘‘

