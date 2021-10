Gschwandt feiert Torfestival in Thalheim – Abstand zu Vorchdorf verkürzt

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 16:02

Es war wohl das Topspiel der 10. Runde der Bezirksliga Süd schlechthin, als die Union Thalheim die Gäste aus Gschwandt auf eigener Anlage begrüßen durfte. Für den Tabellenzweiten, die Union Gschwandt, wäre ein Sieg wohl unabdingbar, um auch weiterhin im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden zu dürfen. In einer torreichen Partie behielt Union Gschwandt die Oberhand und siegte souverän mit 4:1!

Offener Schlagabtausch

Die Anfangsphase dieser Samstagabendpartie ging ziemlich rasant los. Nach 180 Sekunden hätte Thalheim-Kapitän Georg Hetzmannseder schon auf 1:0 stellen können, verpasste aber knapp. Vier Minuten später klingelte es dann, jedoch im Kasten der Heimelf. Wiesbauer war es, der einen Fehler im Aufbauspiel der Gäste gnadenlos ausnutzte und seine Mannschaft mit einem Schlenzer in den Knick in Führung brachte. Jedoch ließen sich die Mannen von Trainer Philipp Eder nicht beirren und konnten postwendend den Ausgleich erzielen. Goalgetter Heinzlmeier drückte den Ball nach einem Freistoß über die Linie – 1:1. Daraufhin beruhigte sich die Partie kaum, erneut war es Thalheims Heinzelmeier, der nach einer Ecke die Führung am Fuß hatte, doch die Querlatte verhinderte Schlimmeres. Der Tabellenzweite aus Gschwandt konnte mit fortlaufender Spielzeit immer mehr Kontrolle über die Partie gewinnen. In der 21. Minute konnte sich die Sirocic-Elf für ihre Bemühungen belohnen, diesmal war es der junge Florian Mairhofer, der sich nach einem erneuten Fehler in der Abwehr der Heimelf in die Torschützenliste eintrug. Gschwandt war mittlerweile klar überlegen und konnte auch kurz vor der Halbzeit nochmal jubeln: Mairhofer machte mit seinem zweiten Treffer die 3:1-Führung aus Sicht der Gäste perfekt. Fast hätte es noch den postwendenden Anschlusstreffer gegeben, jedoch war es wieder das Aluminium, das den Eintritt ins Gehäuse der Gäste verwehrte.

Gschwandt bleibt ungeschlagen

Die Thalheimer kamen nach der Halbzeitpause etwas aktiver aus der Kabine, konnten aber nicht wirklich zwingend werden. Laut wurde es dann nochmal in der 63. Minute: Tiefenthaler ging im Strafraum ins 1 vs. 1 und kam zu Fall. Schiedsrichter Midzic zeigte sofort auf den Punkt, Elfmeter für Gschwandt. Ex-Thalheimer Mullabazi konnte jedoch die Nerven nicht behalten und knallte den Ball über die Latte. Keine zehn Minuten später war dann schließlich die Vorentscheidung perfekt. Tiefenthaler war es, der die Führung auf drei Tore ausbaute und nach einer Flanke den Ball entscheidend über die Linie drückte. Die Gäste aus Gschwandt nutzen die Fehler der Heimelf gnadenlos aus und gewannen am Ende verdient mit 1:4. Durch die Niederlage des Tabellenführers ASKÖ Vorchdorf sind die Union Gschwandt lediglich zwei Punkte vom Tabellenführer entfernt.

Philipp Eder (Trainer Union Thalheim)

,,Der Sieg geht am Ende verdient an die Gäste. Sie waren heute die bessere Mannschaft und nutzen unsere Fehler geschickt aus.‘‘

