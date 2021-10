Gschwandt weiter souverän – 1:0-Sieg beschert Tabellenführung

Details Samstag, 23. Oktober 2021 23:04

Es war die Schlagzeile unter der Woche. Nach der dritten Niederlage in Folge der Union Gunskirchen wurde der Platz auf der Trainerbank geräumt. Andreas Reich musste seine Sachen packen, Co-Trainer Martin Jedinger wird bis zur Winterpause übernehmen. Die erste Hürde des Interimstrainer ist wahrlich nicht die leichteste. Die unbesiegte Union Gschwandt wartet in der 11. Runde der Bezirksliga Süd in der heimischen Arena auf die Gunskirchner. Ob der Mythos ,,Trainereffekt“ wieder zuschlägt?

Am Ende konnten sich der Favorit aus Gschwandt, durch einen Treffer von Tiefenthaler, mit 1:0 durchsetzen.

Klare Sache

Rund 120 Zuschauer fanden sich an diesem Samstagnachmittag am Sportplatz der Union Gschwandt ein. Wie erwartet, zeigte sich der Tabellenzweite sehr präsent und kontrollierte das Geschehen in den Anfangsminuten. Rizvanovic hatte erstmals die Führung am Fuß, scheiterte jedoch am Torhüter der Gunskirchner. Keine zehn Minuten später war es Wiesbauer, der mit einem strammen Schuss erneut Torhüter Metzger prüfte, jedoch vergeblich. Gschwandt war nun klar überlegen, währenddessen die Gäste nur selten ihre Hälfte verließen. In der 32. Minute wurde es dann erstmals laut: Tiefenthaler kam im Strafraum zu Fall, jedoch keine Reaktion vom Unparteiischen Jungwirth - kein Elfmeter. Kurz vor der Pause konnte sich die bemühte Heimelf schließlich belohnen: Tiefenthaler nutze eine Unaufmerksamkeit der Abwehr und bugsierte den Ball nach einem Outeinwurf in den Kasten der Gäste. Das war auch gleichzeitig der Pausenpfiff.

Keine weiteren Tore

Nach Wiederanpfiff änderte sich das Geschehen am Sportplatz in Gschwandt kaum. Die Heimelf war weiter die spielbestimmende Mannschaft und erstickte somit jeglichen offensiven Vorstoß der Gunskirchner im Keim. Die Sirocic-Elf hatte zu jedem Zeitpunkt die Partie unter Kontrolle, jedoch konnte man die Führung nicht ausbauen. In der 80. Minute wäre den Gästen fast der glückliche Ausgleich gelungen: Nach einer Ecke rettete das Aluminium die Führung der Union Gschwandt. Sichtlich geschockt wollte man in den Schlussminuten den Sack endgültig zumachen, um einen Lucky Punch der Gunskirchner zu verhindern. Kein weiteres Tor wollte mehr gelingen und die Mannen von Ivica Sirocic gewinnen verdient mit 1:0. Durch die Niederlage des Tabellenführers aus Vorchdorf im Parallelspiel gegen Pichl steht man nun an der Spitze der Bezirksliga Süd.

Ivica Sirocic (Trainer Union Gschwandt)

Zum Spiel:

,,Das Ergebnis hätte heute durchaus höher ausgehen können. Wir haben unsere Chancen nicht nutzen können, ließen aber auf der Gegenseite auch keine zu.

Zur Tabellenführung:

,,Wie letzte Woche haben wir eine Schwäche von Vorchdorf ausgenutzt und stehen verdient am 1. Platz. Wir machen uns keine Gedanken um den Aufstieg, wir wollen einfach befreit Fußball spielen und sind froh, dass es gerade so gut läuft.‘‘

Der Beste am Platz: Enis Mullabazi

