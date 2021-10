Neuhofen mit zweitem Sieg in Folge – Thalheim verliert erneut

Details Samstag, 23. Oktober 2021 23:10

Letzte Woche gelang der Union Neuhofen der lang ersehnte Sieg und dann ausgerechnet im Duell gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf aus Buchkirchen. Somit konnte man sich zum Tabellenletzten etwas Luft verschaffen und geht nun mit breiter Brust ins Duell gegen die Union Thalheim. Bei Thalheim läuft es aktuell nicht mehr so geschmiert wie am Anfang dieser Saison in der Bezirksliga Süd. Viele Verletzungssorgen plagen den Tabellenvierten. Schlussendlich konnten sich die Neuhofner auf eigener Anlage mit 2:1 durchsetzen und bestätigen den Aufwärtstrend souverän.

Kolb mit der Führung – Aichmayr egalisiert

Rund 125 Zuschauer fanden sich bei herbstlichen Temperaturen am Sportplatz der Union Neuhofen ein und sahen von Anfang an eine selbstbewusste, aggressive Heimelf. Dominik Dora hatte die erste gute Möglichkeit um auf 1:0 zu stellen, fand jedoch in Thalheim-Torhüter Phillip Neuwirth seinen Meister. Ganz entgegen dem starken Beginn der Hieblinger-Elf waren es dann die Gäste, die mit der ersten guten Möglichkeit durch Benedict Kolb mit 0:1 in Führung gingen. Die Heimelf ließ sich aber nicht wie zuletzt nach einem Rückstand hängen, sondern konnte das frisch getankte Selbstvertrauen nutzen. Keine zehn Minuten später war es Aichmayr, der nach einer Ecke das Spielgerät zum verdienten Ausgleich einnickte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeit.

Ampelkarte und der entscheidende Treffer

Die zweite Hälfte begann ähnlich. Neuhofen konnte mit einer gesunden Zweikampfstärke überzeugen und drängte auf den Führungstreffer. Thalheim hingegen tat sich sehr schwer, um sich gegen die präsente Heimelf zu behaupten. Schließlich war es ein direkter Freistoß, der die heimischen Fans erneut jubeln ließ. Miskovicz zirkelte das Spielgerät aus rund 25 Metern in die Maschen. Sechs Minuten nach dem Führungstreffer der Hieblinger-Elf sah nach einem Foul der Thalheimer Kapitän Hetzmannseder die Ampelkarte und machte es seiner Mannschaft in den letzten 25 Minuten kaum leichter. Neuhofen konnte die Führung souverän verteidigen und feierte mit dem 2:1-Sieg den zweiten Dreier in Folge.

Philipp Eder (Trainer Union Thalheim)

,,Neuhofen war heute um die Spur aggressiver am Platz und konnte somit die Partie für sich entscheiden. Sie wollten es heute eben, um die Spur mehr und das war ausschlaggebend für das Ergebnis.‘‘

