Buchkirchen weiter sieglos – Schlierbach festigt mit 1:0-Sieg dritten Platz

Die Situation für die Union Buchkirchen wird nicht leichter. Trotz Trainerwechsel konnte man in den letzten drei Partien nur zwei Pünktchen mitnehmen und steht nun am Tabellenende, punktegleich mit dem SV Pichl. Nun reisen die Mannen von Jürgen Graf in der 11. Runde der Bezirksliga Süd zur Union Schlierbach, die nach dem 1:3-Auswärtssieg gegen Tabellenführer Vorchdorf, nur so vor Selbstbewusstsein strotzen wird. Gelingt die Überraschung oder nehmen die Schlierbacher den Aufschwung mit? Der Hausherr konnte der Favoritenrolle gerecht werden und siegte verdient mit 1:0!

Torloses Remis

Rund 110 Zuschauer fanden sich am Sonntagnachmittag in der LUCCHINI Arena Schlierbach zur letzten Partie dieser 11. Runde ein und verfolgten einen eher bescheidenen Start. Das Tabellenschlusslicht Buchkirchen setzte in den Anfangsminuten eher auf eine stabile Abwehrleistung und nahm im Offensivspiel erstmal garnicht teil. Währenddessen versuchten die Mannen von Trainer Falko Feichtl das Heft in die Hand zu nehmen, konnten jedoch durch Ungenauigkeiten im letzten Drittel kaum zwingend werden und somit keine richtige Torgefahr ausstrahlen. So plätscherte die erste Halbzeit ohne Torraumszenen vor sich hin und nach 45 Minuten verabschiedete Schiedsrichter Fragner die beiden Mannschaften, sowie die Fans in die Pause.

Ein Tor reicht

Nach Wiederanpfiff besserte sich das Offensivspiel, jedoch lediglich auf Seiten der Hausherren. Buchkirchen konnte weiter nach vorne kaum Akzente setzen und versuchte die anlaufenden Schlierbacher irgendwie in Schach zu halten. Das funktionierte nur bedingt: Tiefenthaler war es, der in der 55. Minute nach einer Flanke von der linken Seite vor Torhüter Silber an den Ball kam und das Spielgerät irgendwie über die Linie drückte. Die Gäste kamen nun in die Bredouille, versuchte man nach dem Gegentreffer mehr ins Spiel nach vorn zu investieren. Das öffnete auf der Gegenseite Räume für die Feichtl-Elf, jedoch verpassten Tiefenthaler und Rettenbacher aus kurzer Distanz die Vorentscheidung. Die Gäste konnten die Ineffizienz der Schlierbacher nicht bestrafen. Lediglich ein Torschuss in der 75. Minute in die Arme von Torhüter Pilz reichte nicht aus, um den Tabellendritten ansatzweise ins Wanken zu bringen. Am Ende sollte beiden Mannschaften kein weiterer Treffer mehr gelingen und Schiedsrichter Fragner beendete die letzte Partie dieses Spieltages mit einem knappen aber verdienten Sieg für die Heimelf. Die Schlierbacher konnten durch den Dreier den Abstand zur Tabellenspitze verringern und festigte damit den 3. Platz in der Tabelle. Die Union Buchkirchen musste die sechste sieglose Partie in Folge hinnehmen und trifft nächste Woche im 6-Punkte-Spiel auf Pichl.



Falko Feichtl (Trainer Union Schlierbach)

,,Es war am Ende ein Arbeitssieg gegen eine gut stehende Mannschaft. Wir konnten unsere Chancen nicht zu 100% nutzen, jedoch bin ich froh, dass wir nach dem Sieg gegen Vorchdorf diesen wichtigen Dreier einfahren konnten.“

